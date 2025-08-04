Запрещенную книгу «Гоголь», автограф Михаила Жарова и письмо Бориса Пастернака выставят на аукцион

Кроме того, на торги выставят письмо Бориса Пастернака, написанное им 29 августа 1937 года драматургу Всеволоду Иванову и его жене Тамаре. Они были соседями по писательскому дому в Лаврушинском переулке и по даче в Переделкино. Писателей связывали добрые отношения, что подтверждается и самим письмом с дружеским приглашением «сыграть в покер»: «29.VIII.37. Дорогой Всеволод, приходи сегодня вечером с Тамарой Владимировной: дамы сыграют в покер, а мы поскучаем. Если же бы ты, после столь бесчисленных просьб, вздумал принести почитать поэму, или хотя бы отрывки из нее, это произвело бы переворот в прозе нашей жизни: разврат был бы отменен, выбор приглашенных предоставлен тебе, и ты бы меня просто осчастливил. Не согласишься ли? Твой Б.П.». Ироничный документ, напоминающий о тихих дружеских вечерах будущих жертв и героев трагического десятилетия, оценивается на старте в 120 тыс. рублей.