Запрещенную книгу «Гоголь», автограф Михаила Жарова и письмо Бориса Пастернака выставят на аукцион

7 августа в Москве пройдут торги, на которых выставят собрание культурных реликвий и автографы культовых авторов XX века. Об этом «Афише Daily» рассказали представители аукционного дома «Литфонд».
Среди лотов — рукописный сборник служб русским чудотворцам, датируемый серединой-третьей четвертью XVI века. Этот памятник агиографии был создан в эпоху знаменитых Макарьевских соборов — канонизационных соборов 1547 и 1549 годов, организованных митрополитом Макарием. При них Русская православная церковь утвердила культ более чем сорока новых святых. В кожаном переплете на досках, украшенный киноварными буквицами и писаный книжным полууставом, этот кодекс включает службы святым от Александра Невского до Зосимы и Савватия Соловецких. Стартовая ставка — 2 млн рублей.
За эту же цену продадут двухтомник «Мемории или записки артиллерийские» Пьера де Сен-Реми, переведенный на русский язык по приказу Петра I и напечатанный в 1732–1733 годах Академией наук. «Технический трактат, изданный „к пользе артиллерийских и армейских офицеров“ и украшенный гравюрами, вырезанными под наблюдением Питера Пикарта, перевел Василий Тредиаковский — русский поэт и филолог, во многом определивший лицо русской словесности XVIII века. Книга написана языком военной прагматики, но оформлена в художественной традиции петровской эпохи», — рассказывают в аукционном доме.
Среди редчайших периодических изданий в коллекции выделяют полный комплект журнала «Собеседник любителей российского слова» (1783–1784 гг.), включающий все 16 частей. Издание служило официальным рупором Академии наук и выпускалось под руководством императрицы Екатерины II и под наблюдением княгини Екатерины Дашковой — писательницы и педагога, которая вошла в историю как одна из самых заметных личностей русского Просвещения. Как раз в тот период княгиня была назначена директором Академии наук.
Около половины текстов в журнале составляли сочинения самой Екатерины II. Большая часть произведений также была опубликована без подписи. В создании журнала принимали участие такие авторы, как Михаил Херасков, Павел Голенищев-Кутузов, Денис Фонвизин, Гавриил Державин, Михаил Ломоносов и другие. Лидирующая ставка за раритетную подборку журналов оценивается в 550 тыс. рублей.
На аукционе будут представлены и литературные редкости. Например, курьезное научное издание профессора Фишера фон Вальдгейма «Описание курицы, имеющей в профиле фигуру человека» (1815 г.). Как отмечают в «Литфонде», иллюстрированное издание, в котором курица из Тульской губернии предстает в образе старушки и сатира, стало образцом ранней научной популяризации и тонкой иронией автора. «Раскрашенные от руки гравюры и мелкотиражный выпуск делают издание библиофильской диковинкой», — считают в аукционном доме. Стартовая ставка за ироничное произведение — 200 тыс. рублей.
Впервые на аукционе выставят и редкое издание — запрещенную и уничтоженную при жизни автора книгу «Гоголь», выпущенную в 1934 году литературным критиком и революционером Александром Воронским. Вот что пишет об этом библиограф Арлен Блюм: «В последние годы жизни Воронский активно сотрудничал в основанной М. Горьким серии „Жизнь замечательных людей“, в которой вышла его книга о Желябове и предполагался в 1934 году выход книги „Н.В. Гоголь“. В конце года набор книги был рассыпан, книга запрещена, но, по-видимому, пробную часть тиража все-таки успели напечатать. Уцелело всего три экземпляра книги…» Стартовая ставка экземпляра составляет 180 тыс. рублей.
Интерес вызывает и коллекционный экземпляр из тиража «не для продажи» «Левша. Сказ о тульском косом левше и стальной блохе» Николая Лескова (1961 г.), оформленный художником Николаем Кузьминым и с его же автографом. Примечательно, что на свободном листе форзаца Кузьмин, известный своими иллюстрациями к произведениям русской и зарубежной литературы, оставил дарственную надпись: «Глубокоуважаемому Леониду Федоровичу Ильичеву на добрую память от художника. Н. Кузьмин 2 янв. 1962 г.». Посвящение предназначалось философу Леониду Ильичеву (1906–1990), который около 20 лет прослужил в центральной печати.
«Известно, что книга до адресата так и не дошла, а осела у близких знакомых художника, с помощью которых, вероятно, Кузьмин хотел ее передать Ильичеву. Заявленный на торги экземпляр „Левши“ — один из пятидесяти, который содержит три дополнительные иллюстрации, раскрашенные от руки, что делает это издание настоящим раритетом», — говорят в «Литфонде». Цена за произведение начинается от 120 тыс. рублей.
Кроме того, на торги выставят письмо Бориса Пастернака, написанное им 29 августа 1937 года драматургу Всеволоду Иванову и его жене Тамаре. Они были соседями по писательскому дому в Лаврушинском переулке и по даче в Переделкино. Писателей связывали добрые отношения, что подтверждается и самим письмом с дружеским приглашением «сыграть в покер»: «29.VIII.37. Дорогой Всеволод, приходи сегодня вечером с Тамарой Владимировной: дамы сыграют в покер, а мы поскучаем. Если же бы ты, после столь бесчисленных просьб, вздумал принести почитать поэму, или хотя бы отрывки из нее, это произвело бы переворот в прозе нашей жизни: разврат был бы отменен, выбор приглашенных предоставлен тебе, и ты бы меня просто осчастливил. Не согласишься ли? Твой Б.П.». Ироничный документ, напоминающий о тихих дружеских вечерах будущих жертв и героев трагического десятилетия, оценивается на старте в 120 тыс. рублей.
Ценителям книжных раритетов понравится конволют двух редких иллюстрированных изданий середины XIX века о светской жизни, балах и модных обычаях — речь про «Альманах моды, журнала для светских людей» (Санкт-Петербург, 1857 г.), содержащий 33 гравированных политипажа в тексте. В литературное попурри, оформленное в роскошную литографированную и с тиснением золотом обложку, вошли очерки, рассказы и анекдоты, посвященные гастрономии, бальным традициям и культурным приметам своего времени. «Издание сопровождается автографом-экслибрисом Михаила Жарова, знаменитого актера театра и кино, чья библиотека была отражением его страсти к эпохе и искусству», — добавляют в «Литфонде». Лидирующая ставка достигла 95 тыс. рублей. Подробнее обо всех лотах можно узнать на сайте аукционного дома.