Маркул устроил спонтанный концерт у Эрмитажа

«Питер — это особый город. Здесь музыка на улицах, в воздухе, и она живёт вместе с людьми. Когда я услышал знакомый мотив у ребят на Дворцовой, понял — это тот самый настоящий звук, который не спрячешь в большие залы и студии. Это живое дыхание города, и я не мог пройти мимо, не стать частью этой истории», — отметил музыкант.