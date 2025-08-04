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Маркул устроил спонтанный концерт у Эрмитажа

В ночь с 3 на 4 августа рэпер Маркул неожиданно выступил на Дворцовой площади. Это было его первое выступление в Петербурге за три года.

Музыкант присоединился к уличной группе «Лифт на Луну» и исполнил с ними три трека: «Стрелы», «Осадки» и одну новую песню, официальная премьера которой ожидается в августе.

Поначалу прохожие не узнали музыканта, но вскоре люди поняли, кто стоит перед ними, и по периметру образовался плотный круг из поклонников. Видео с места быстро разошлись по соцсетям, где пользователи писали, что такое возможно только в Петербурге.

«Питер — это особый город. Здесь музыка на улицах, в воздухе, и она живёт вместе с людьми. Когда я услышал знакомый мотив у ребят на Дворцовой, понял — это тот самый настоящий звук, который не спрячешь в большие залы и студии. Это живое дыхание города, и я не мог пройти мимо, не стать частью этой истории», — отметил музыкант.

Маркул приехал как хедлайнер фестиваля «Пикник Афиши» x «Сбер», который пройдет 9 августа на Елагином острове. Помимо долгожданного лайва от музыканта, гостей ждут сценический реюнион объединения Dopeclvb, хиты Сироткина, рейв от ATL и любимые песни хором с «Танцы минус».

Пикник Афиши x Сбер 2025. Санкт-Петербург
Концерт / 9 августа
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