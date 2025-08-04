Том Холланд показал новые кадры из нового фильма о Человеке-пауке

Том Холланд опубликовал в своих соцсетях фотографии со съемок нового фильма Marvel «Человек-паук: Совершенно новый день».
На снимках он в костюме супергероя стоит на бронированной машине, пристегнутый страховочным тросом. Ранее в сети показали новый костюм Питера Паркера с более яркими цветами и увеличенным символом паука. Теперь он больше похож на классический костюм из комиксов.
Производством нового фильма о Человеке-пауке занимаются Marvel и Sony. Он станет четвертым фильмом с Томом Холландом в роли Питера Паркера. Сюжет сиквела пока держится в секрете. Режиссером выступает Дестин Дэниел Креттон, снявший «Просто помиловать» и «Шан-Чи и легенда десяти колец». Премьера картины намечена на 31 июля 2026 года. Съемки стартовали накануне.
«Я знаю, что в конце „Нет пути домой“ мы оставили вас с огромным клиффхэнгером, так что „Человек-паук: Новый день“ — это новый старт. Это именно так. Это всё, что я могу сказать», — отмечал Холланд.
В первый съемочный день прохожие заметили на площадке бронированный грузовик с логотипом Inner Demons, который возглавляет Мартин Ли (Мистер Негатив) — антигерой из игры про Человека-паука от Insomniac.
Затем стало известно, что к роли Халка в новой ленте вернется Марк Руффало. Кроме того, сообщается о возвращении суперзлодея Скорпиона, чью роль сыграет Майкл Мэндо. В продолжении также появится Каратель в исполнении Джона Бернтала. Зендая и Джейкоб Баталон, сыгравшие друзей Питера Паркера — Эм-Джей и Неда, — как ожидается, тоже вернутся к работе над сиквелом.