Том Холланд показал новые кадры из нового фильма о Человеке-пауке

Кота, застрявшего на набережной Фонтанки, спасли
Маркул устроил спонтанный концерт у Эрмитажа
Запрещенную книгу «Гоголь», автограф Михаила Жарова и письмо Бориса Пастернака выставят на аукцион
Soulja Boy арестован по подозрению в хранении оружия во время остановки автомобиля в Лос-Анджелесе
Квентин Тарантино вспомнил, как умерший Майкл Мэдсен поддержал его на съемках «Бешеных псов»
Австралию накрыл самый мощный за 35 лет снегопад
«Дайте мне шанс»: Линдсей Лохан устала от комедийных ролей и хочет сниматься в серьезном кино
В Китае взрослые сосут пустышки, чтобы справиться со стрессом и наладить сон
Дуа Липа получила гражданство Косово указом президента республики
В России появится новый профессиональный праздник ― День артиста
На Камчатке началось извержение вулкана, спавшего с XV века
Правительство Армении выделило 7 млн долларов на концерт Дженнифер Лопес
Умер аккордеонист Флако Хименес, сотрудничавший с The Rolling Stones и Бобом Диланом
Фильм «Каспер» выпустят в повторный прокат в честь 30-летия картины
Молодая мама из Екатеринбурга сломала позвоночник, пытаясь повторить тренд под песню Ники Минаж
Том Холланд опубликовал видео со съемочной площадки «Человека-паука» и показал новый костюм
В Петербурге откроют первый ресурсный центр по вопросам аутизма и инклюзии
В Австралии художник нашел в стене маяка послание, которое спрятали более 120 лет назад
В России спрос на гастрономический туризм вырос на 30%
ООН выпустила доклад, где говорится, что никто не читает ее доклады
American Eagle ответили на критику рекламы с участием Сидни Суини
Разин не смог обжаловать решение суда об отказе в правах на песни «Лакового мая»
Сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли закрыли
Тэрон Эджертон не собирается играть Росомаху в новых «Людях Икс» от Marvel
В Китае заблудившийся дайвер провел пять дней в подводной пещере, питаясь сырой рыбой
В Москве стартовал фестиваль индонезийского кино
Концерты Anna Asti, Zoloto, ЛСП стали самыми популярными в 2025 году
Марго Робби может сняться в фильме Тима Бертона «Атака 50-футовой женщины»

Том Холланд показал новые кадры из нового фильма о Человеке-пауке

Фото: Marvel Studios

Том Холланд опубликовал в своих соцсетях фотографии со съемок нового фильма Marvel «Человек-паук: Совершенно новый день».

На снимках он в костюме супергероя стоит на бронированной машине, пристегнутый страховочным тросом. Ранее в сети показали новый костюм Питера Паркера с более яркими цветами и увеличенным символом паука. Теперь он больше похож на классический костюм из комиксов.

1/2
2/2

Производством нового фильма о Человеке-пауке занимаются Marvel и Sony. Он станет четвертым фильмом с Томом Холландом в роли Питера Паркера. Сюжет сиквела пока держится в секрете. Режиссером выступает Дестин Дэниел Креттон, снявший «Просто помиловать» и «Шан-Чи и легенда десяти колец». Премьера картины намечена на 31 июля 2026 года. Съемки стартовали накануне.

«Я знаю, что в конце „Нет пути домой“ мы оставили вас с огромным клиффхэнгером, так что „Человек-паук: Новый день“ — это новый старт. Это именно так. Это всё, что я могу сказать», — отмечал Холланд.

В первый съемочный день прохожие заметили на площадке бронированный грузовик с логотипом Inner Demons, который возглавляет Мартин Ли (Мистер Негатив) — антигерой из игры про Человека-паука от Insomniac.

Затем стало известно, что к роли Халка в новой ленте вернется Марк Руффало. Кроме того, сообщается о возвращении суперзлодея Скорпиона, чью роль сыграет Майкл Мэндо. В продолжении также появится Каратель в исполнении Джона Бернтала. Зендая и Джейкоб Баталон, сыгравшие друзей Питера Паркера — Эм-Джей и Неда, — как ожидается, тоже вернутся к работе над сиквелом.

Расскажите друзьям