Soulja Boy арестован по подозрению в хранении оружия во время остановки автомобиля в Лос-Анджелесе

Рэпера Soulja Boy (настоящее имя — ДеАндре Кортез Уэй) задержали в Лос-Анджелесе после того, как полиция остановила автомобиль, в котором он был пассажиром.
В полиции рассказали, что в 2.30 утра офицеры заметили в салоне огнестрельное оружие. Артиста арестовали по подозрению в нарушении закона, так как ему как ранее судимому запрещено владеть оружием.
Что стало причиной остановки машины, правоохранители не уточнили. По данным из соцсетей, в ночь перед задержанием музыкант отмечал свой день рождения в клубе Poppy в Западном Голливуде.
Soulja Boy прославился в 2007 году благодаря хиту «Crank That», за который получил номинацию на «Грэмми». В его багаже также есть треки «Turn My Swag On» и «Kiss Me Thru the Phone».
Ранее в этом году суд обязал его выплатить 4 млн долларов женщине, обвинившей его в насилии и домогательствах. А в 2023 году он оказался в числе звезд, обвиненных в незаконной рекламе криптопроектов.