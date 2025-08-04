Soulja Boy арестован по подозрению в хранении оружия во время остановки автомобиля в Лос-Анджелесе

Кота, застрявшего на набережной Фонтанки, спасли
Маркул устроил спонтанный концерт у Эрмитажа
Запрещенную книгу «Гоголь», автограф Михаила Жарова и письмо Бориса Пастернака выставят на аукцион
Том Холланд показал новые кадры из нового фильма о Человеке-пауке
Квентин Тарантино вспомнил, как умерший Майкл Мэдсен поддержал его на съемках «Бешеных псов»
Австралию накрыл самый мощный за 35 лет снегопад
«Дайте мне шанс»: Линдсей Лохан устала от комедийных ролей и хочет сниматься в серьезном кино
В Китае взрослые сосут пустышки, чтобы справиться со стрессом и наладить сон
Дуа Липа получила гражданство Косово указом президента республики
В России появится новый профессиональный праздник ― День артиста
На Камчатке началось извержение вулкана, спавшего с XV века
Правительство Армении выделило 7 млн долларов на концерт Дженнифер Лопес
Умер аккордеонист Флако Хименес, сотрудничавший с The Rolling Stones и Бобом Диланом
Фильм «Каспер» выпустят в повторный прокат в честь 30-летия картины
Молодая мама из Екатеринбурга сломала позвоночник, пытаясь повторить тренд под песню Ники Минаж
Том Холланд опубликовал видео со съемочной площадки «Человека-паука» и показал новый костюм
В Петербурге откроют первый ресурсный центр по вопросам аутизма и инклюзии
В Австралии художник нашел в стене маяка послание, которое спрятали более 120 лет назад
В России спрос на гастрономический туризм вырос на 30%
ООН выпустила доклад, где говорится, что никто не читает ее доклады
American Eagle ответили на критику рекламы с участием Сидни Суини
Разин не смог обжаловать решение суда об отказе в правах на песни «Лакового мая»
Сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли закрыли
Тэрон Эджертон не собирается играть Росомаху в новых «Людях Икс» от Marvel
В Китае заблудившийся дайвер провел пять дней в подводной пещере, питаясь сырой рыбой
В Москве стартовал фестиваль индонезийского кино
Концерты Anna Asti, Zoloto, ЛСП стали самыми популярными в 2025 году
Марго Робби может сняться в фильме Тима Бертона «Атака 50-футовой женщины»

Soulja Boy арестован по подозрению в хранении оружия во время остановки автомобиля в Лос-Анджелесе

Фото: Jeff Most Productions

Рэпера Soulja Boy (настоящее имя — ДеАндре Кортез Уэй) задержали в Лос-Анджелесе после того, как полиция остановила автомобиль, в котором он был пассажиром.

В полиции рассказали, что в 2.30 утра офицеры заметили в салоне огнестрельное оружие. Артиста арестовали по подозрению в нарушении закона, так как ему как ранее судимому запрещено владеть оружием.

Что стало причиной остановки машины, правоохранители не уточнили. По данным из соцсетей, в ночь перед задержанием музыкант отмечал свой день рождения в клубе Poppy в Западном Голливуде.

Soulja Boy прославился в 2007 году благодаря хиту «Crank That», за который получил номинацию на «Грэмми». В его багаже также есть треки «Turn My Swag On» и «Kiss Me Thru the Phone».

Ранее в этом году суд обязал его выплатить 4 млн долларов женщине, обвинившей его в насилии и домогательствах. А в 2023 году он оказался в числе звезд, обвиненных в незаконной рекламе криптопроектов.

Расскажите друзьям