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Квентин Тарантино вспомнил, как умерший Майкл Мэдсен поддержал его на съемках «Бешеных псов»

Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Квентин Тарантино устроил частную панихиду по актеру Майклу Мэдсену, который скончался 3 июля этого года. Мероприятие прошло в кинотеатре Vista в Лос-Анжелесе, пишет издание TMZ.

Режиссер рассказал, как Мэдсен поддержал его во время съемок фильма «Бешеные псы». По словам Тарантино, когда он снимал картину, один из актеров, Лоуренс Тирни, проявил неуважение к коллегам и в какой‑то момент накричал на постановщика. В ответ Тарантино уволил актера при всей команде. Квентин боялся, что студия тоже может попрощаться с ним после скандала. Майкл Мэдсен позвонил ему и сказал, что тот все сделал правильно.

«Он сказал: „Квентин, это Майкл. Просто звоню сказать, что я действительно уважаю тебя за то, что ты сделал сегодня вечером. Это было важно и необходимо. Он изводил тебя, и тебе пришлось это сделать. Я хочу, чтобы ты знал, что я уважаю тебя как режиссера и уважаю тебя как мужчину. Так что я на твоей стороне, приятель“. Спасибо», — сказал обладатель двух «Оскаров».

Майклу Мэдсену было 67 лет. Он умер от остановки сердца. Тело мужчины без признаков жизни нашли в его доме в Малибу. Актер часто снимался у Тарантино — наибольшую известность ему принесли роли в культовых лентах «Бешеные псы», «Убить Билла» и «Омерзительная восьмерка».

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