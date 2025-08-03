Квентин Тарантино вспомнил, как умерший Майкл Мэдсен поддержал его на съемках «Бешеных псов»

Квентин Тарантино устроил частную панихиду по актеру Майклу Мэдсену, который скончался 3 июля этого года. Мероприятие прошло в кинотеатре Vista в Лос-Анжелесе, пишет издание TMZ.
Режиссер рассказал, как Мэдсен поддержал его во время съемок фильма «Бешеные псы». По словам Тарантино, когда он снимал картину, один из актеров, Лоуренс Тирни, проявил неуважение к коллегам и в какой‑то момент накричал на постановщика. В ответ Тарантино уволил актера при всей команде. Квентин боялся, что студия тоже может попрощаться с ним после скандала. Майкл Мэдсен позвонил ему и сказал, что тот все сделал правильно.
«Он сказал: „Квентин, это Майкл. Просто звоню сказать, что я действительно уважаю тебя за то, что ты сделал сегодня вечером. Это было важно и необходимо. Он изводил тебя, и тебе пришлось это сделать. Я хочу, чтобы ты знал, что я уважаю тебя как режиссера и уважаю тебя как мужчину. Так что я на твоей стороне, приятель“. Спасибо», — сказал обладатель двух «Оскаров».
Майклу Мэдсену было 67 лет. Он умер от остановки сердца. Тело мужчины без признаков жизни нашли в его доме в Малибу. Актер часто снимался у Тарантино — наибольшую известность ему принесли роли в культовых лентах «Бешеные псы», «Убить Билла» и «Омерзительная восьмерка».