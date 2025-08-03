Квентин Тарантино вспомнил, как умерший Майкл Мэдсен поддержал его на съемках «Бешеных псов»

«Он сказал: „Квентин, это Майкл. Просто звоню сказать, что я действительно уважаю тебя за то, что ты сделал сегодня вечером. Это было важно и необходимо. Он изводил тебя, и тебе пришлось это сделать. Я хочу, чтобы ты знал, что я уважаю тебя как режиссера и уважаю тебя как мужчину. Так что я на твоей стороне, приятель“. Спасибо», — сказал обладатель двух «Оскаров».