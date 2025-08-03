Австралию накрыл самый мощный за 35 лет снегопад

В Австралии впервые за несколько лет выпал снег. В некоторых районах северной части Нового Южного Уэльса выпало до 40 сантиметров осадков — такого количества не наблюдалось с 1980-х годов, пишет Reuters.
Непогода наблюдалась в городах Армидейл и Гайра. По данным Sky News, в соседнем штате Квинсленд cнегопад прошел впервые за 10 лет. Из‑за шторма на дорогах застряли более 100 автомобилей, десятки тысяч домов остались без электричества. В регионе действует желтый уровень погодной опасности.
Метеоролог из Австралийского бюро погоды Мириам Брэдбери отметила, что из‑за изменений климата погода в Австралии стала более непредсказуемой в последние годы, однако данное событие все равно считается редким. Многие австралийцы оказались в восторге от редкого явления. Некоторые впервые в жизни увидели снег. «Я никогда в жизни не видел ничего подобного!», — написал один из пользователей.