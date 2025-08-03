«Дайте мне шанс»: Линдсей Лохан устала от комедийных ролей и хочет сниматься в серьезном кино

Кота, застрявшего на набережной Фонтанки, спасли
В Китае взрослые сосут пустышки, чтобы справиться со стрессом и наладить сон
Дуа Липа получила гражданство Косово указом президента республики
В России появится новый профессиональный праздник ― День артиста
На Камчатке началось извержение вулкана, спавшего с XV века
Правительство Армении выделило 7 млн долларов на концерт Дженнифер Лопес
Умер аккордеонист Флако Хименес, сотрудничавший с The Rolling Stones и Бобом Диланом
Фильм «Каспер» выпустят в повторный прокат в честь 30-летия картины
Молодая мама из Екатеринбурга сломала позвоночник, пытаясь повторить тренд под песню Ники Минаж
Том Холланд опубликовал видео со съемочной площадки «Человека-паука» и показал новый костюм
В Петербурге откроют первый ресурсный центр по вопросам аутизма и инклюзии
В Австралии художник нашел в стене маяка послание, которое спрятали более 120 лет назад
В России спрос на гастрономический туризм вырос на 30%
ООН выпустила доклад, где говорится, что никто не читает ее доклады
American Eagle ответили на критику рекламы с участием Сидни Суини
Разин не смог обжаловать решение суда об отказе в правах на песни «Лакового мая»
Сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли закрыли
Тэрон Эджертон не собирается играть Росомаху в новых «Людях Икс» от Marvel
В Китае заблудившийся дайвер провел пять дней в подводной пещере, питаясь сырой рыбой
В Москве стартовал фестиваль индонезийского кино
Концерты Anna Asti, Zoloto, ЛСП стали самыми популярными в 2025 году
Марго Робби может сняться в фильме Тима Бертона «Атака 50-футовой женщины»
Шарлиз Терон и Ченнинг Татум сыграют в семейной комедии о танцорах
Юра Борисов и Эндрю Гарфилд появились на съемках фильма «Artificial»
Crew Dragon c российским космонавтом Олегом Платоновым пристыковался к МКС
Марк Руффало вернется к роли Халка в новом «Человеке-пауке» с Томом Холландом
Умер театральный режиссер Юрий Еремин
«Тихое место-3» выйдет в 2027 году. Фильм срежиссирует Джон Красински

«Дайте мне шанс»: Линдсей Лохан устала от комедийных ролей и хочет сниматься в серьезном кино

Фото: Disney

Линдсей Лохан призналась, что ей приходится бороться за драматические роли. В интервью The Times UK актриса рассказала, что любит комедии, однако хочет попробовать себя и в других жанрах.

«Мне нравится сниматься в ромкомах, потому что чувствую, что именно в этих ролях меня хотят видеть мои поклонники. Но мне хотелось бы попробовать что‑то новое. Просто показать людям другую сторону себя», — добавила она.

Звезда «Дрянных девчонок» отметила, что была рада работать над фильмом «Компаньоны», но сейчас ей приходится прилагать усилия, чтобы получить такие роли, и ее это расстраивает. «Я могу играть других персонажей. Дайте мне шанс. Я должна разорвать этот круг. Если ко мне обратится Мартин Скорсезе, я не откажу», — сказала актриса.

Лохан также поделилась, что избегала главных ролей с 2013 по 2022 год, поскольку хотела немного отдохнуть от ролей. «У меня пропало то волнение перед съемками, которое раньше будило во мне желание играть в кино, и я решила немного пожить для себя», — объяснила она. «Хотела дождаться, когда это чувство вернется».

8 августа состоится мировая премьера «Чумовой пятницы-2» с Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис в главных ролях. Действие фильма развивается спустя 22 года после событий первой части. На этот раз Анна (Линдсей Лохан) меняется телами со своей дочерью Харпер. Мама Анны Тесс (Джейми Ли Кертис) оказывается в теле 14-летней Лили, дочери жениха Анны Эрика.

Расскажите друзьям