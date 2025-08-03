«Дайте мне шанс»: Линдсей Лохан устала от комедийных ролей и хочет сниматься в серьезном кино

Звезда «Дрянных девчонок» отметила, что была рада работать над фильмом «Компаньоны», но сейчас ей приходится прилагать усилия, чтобы получить такие роли, и ее это расстраивает. «Я могу играть других персонажей. Дайте мне шанс. Я должна разорвать этот круг. Если ко мне обратится Мартин Скорсезе, я не откажу», — сказала актриса.