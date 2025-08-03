«Дайте мне шанс»: Линдсей Лохан устала от комедийных ролей и хочет сниматься в серьезном кино

Линдсей Лохан призналась, что ей приходится бороться за драматические роли. В интервью The Times UK актриса рассказала, что любит комедии, однако хочет попробовать себя и в других жанрах.
«Мне нравится сниматься в ромкомах, потому что чувствую, что именно в этих ролях меня хотят видеть мои поклонники. Но мне хотелось бы попробовать что‑то новое. Просто показать людям другую сторону себя», — добавила она.
Звезда «Дрянных девчонок» отметила, что была рада работать над фильмом «Компаньоны», но сейчас ей приходится прилагать усилия, чтобы получить такие роли, и ее это расстраивает. «Я могу играть других персонажей. Дайте мне шанс. Я должна разорвать этот круг. Если ко мне обратится Мартин Скорсезе, я не откажу», — сказала актриса.
Лохан также поделилась, что избегала главных ролей с 2013 по 2022 год, поскольку хотела немного отдохнуть от ролей. «У меня пропало то волнение перед съемками, которое раньше будило во мне желание играть в кино, и я решила немного пожить для себя», — объяснила она. «Хотела дождаться, когда это чувство вернется».
8 августа состоится мировая премьера «Чумовой пятницы-2» с Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис в главных ролях. Действие фильма развивается спустя 22 года после событий первой части. На этот раз Анна (Линдсей Лохан) меняется телами со своей дочерью Харпер. Мама Анны Тесс (Джейми Ли Кертис) оказывается в теле 14-летней Лили, дочери жениха Анны Эрика.