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Скоро российскую вакцину от рака получат первые пациенты

Фото: Mufid Majnun/Unsplash

Российскую вакцину от рака, созданную на основе неоантигенов, начнут давать в ближайшие месяцы первым пациентам. Об этом сообщил РИА «Новости» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По плану, согласованному с Минздравом, сперва вакцину от рака в экспериментальном режиме получит группа больных онкологической меланомой.

Гинцбург уточнил, что Центр Гамалеи занимается исключительно производством вакцины. По его словам, препарат передадут в Институт имени Герцена и Центр онкологии имени Блохина.

Вакцина от рака разрабатывается индивидуально для каждого пациента ― по его генетическим данным. Ее нельзя использовать для других людей (лишь для конкретного больного), а потому обычные правила регистрации и одобрения лекарств к ней не подходят, отметил Гинцбург. Специально для вакцины правительство разработало новые правила, которые применяются впервые.

По словам директора Центра Гамалеи, к препарату уже появился интерес в других странах. Гинцбургу поступило около десятка писем на этот счет.

В июне главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил о старте клинических испытаний вакцины от рака «Энтеромикс». В испытании препарата примут участие 48 добровольцев. Специалист пояснил, что вакциной препарат называют из‑за метода его создания ― из ослабленных опухолевых клеток, аналогично ослабленным микроорганизмам в профилактических вакцинах.

В декабре 2024 года Каприн говорил, что создание одной дозы вакцины будет обходиться государству в 300 тыс. рублей. При этом он считает, что пациенты должны получать ее бесплатно.

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