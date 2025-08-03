Скоро российскую вакцину от рака получат первые пациенты

Вакцина от рака разрабатывается индивидуально для каждого пациента ― по его генетическим данным. Ее нельзя использовать для других людей (лишь для конкретного больного), а потому обычные правила регистрации и одобрения лекарств к ней не подходят, отметил Гинцбург. Специально для вакцины правительство разработало новые правила, которые применяются впервые.