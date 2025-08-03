В Китае взрослые сосут пустышки, чтобы справится со стрессом и наладить сон

Кота, застрявшего на набережной Фонтанки, спасли
Дуа Липа получила гражданство Косово указом президента республики
В России появится новый профессиональный праздник ― День артиста
На Камчатке началось извержение вулкана, спавшего с XV века
Правительство Армении выделило 7 млн долларов на концерт Дженнифер Лопес
Умер аккордеонист Флако Хименес, сотрудничавший с The Rolling Stones и Бобом Диланом
Фильм «Каспер» выпустят в повторный прокат в честь 30-летия картины
Молодая мама из Екатеринбурга сломала позвоночник, пытаясь повторить тренд под песню Ники Минаж
Том Холланд опубликовал видео со съемочной площадки «Человека-паука» и показал новый костюм
В Петербурге откроют первый ресурсный центр по вопросам аутизма и инклюзии
В Австралии художник нашел в стене маяка послание, которое спрятали более 120 лет назад
В России спрос на гастрономический туризм вырос на 30%
ООН выпустила доклад, где говорится, что никто не читает ее доклады
American Eagle ответили на критику рекламы с участием Сидни Суини
Разин не смог обжаловать решение суда об отказе в правах на песни «Лакового мая»
Сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли закрыли
Тэрон Эджертон не собирается играть Росомаху в новых «Людях Икс» от Marvel
В Китае заблудившийся дайвер провел пять дней в подводной пещере, питаясь сырой рыбой
В Москве стартовал фестиваль индонезийского кино
Концерты Anna Asti, Zoloto, ЛСП стали самыми популярными в 2025 году
Марго Робби может сняться в фильме Тима Бертона «Атака 50-футовой женщины»
Шарлиз Терон и Ченнинг Татум сыграют в семейной комедии о танцорах
Юра Борисов и Эндрю Гарфилд появились на съемках фильма «Artificial»
Crew Dragon c российским космонавтом Олегом Платоновым пристыковался к МКС
Марк Руффало вернется к роли Халка в новом «Человеке-пауке» с Томом Холландом
Умер театральный режиссер Юрий Еремин
«Тихое место-3» выйдет в 2027 году. Фильм срежиссирует Джон Красински
В кофейнях России появился цикорий из‑за тренда на напитки без кофеина

В Китае взрослые сосут пустышки, чтобы справится со стрессом и наладить сон

Фото: @pacifieraddicts

В Китае набирают популярность соски-пустышки для взрослых. Как утверждают продавцы, сосание пустышки помогает справиться с тревожностью, наладить сон и даже бросить курить. Об этом сообщает South China Morning Post.

Пустышки для взрослых больше детских версий и стоят от 10 до 500 юаней (от 1,4 до 70 долларов). Они сделаны из прозрачного силикона, а их защитные диски могут быть самых разных цветов ― от сдержанных до ярких.

Некоторые онлайн-магазины сообщают, что ежемесячно продают более 2000 штук таких товаров.

Пользователи пустышек оставляют положительные отзывы на маркетплейсах. «Потрясающее средство, чтобы бросить курить. Дает психологический комфорт и снимает раздражительность», ― отметил один из них. Другой юзер признался, что сосет пустышку, когда нервничает на работе, и это позволяет ему почувствовать «ту самую безопасность из детства».

При этом врачи предупреждают о возможных рисках для здоровья. Стоматолог Тан Каомин сказал, что при длительном использовании пустышки может ограничиться подвижность челюсти, а жевание начнет вызывать боль.

«Если сосать пустышку больше трех часов в день, положение зубов может измениться уже через год», — пояснил врач. Он также предупредил, что во сне человек может случайно вдохнуть часть изделия.

Психолог Чжан Мо считает, что у взрослых, которые сосут пустышки, могут быть неудовлетворенные эмоциональные потребности. «Настоящее решение — не обращаться с собой как с ребенком, а признать проблему и решать ее», — подчеркнула она.

Расскажите друзьям