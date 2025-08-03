В Китае взрослые сосут пустышки, чтобы справится со стрессом и наладить сон

В Китае набирают популярность соски-пустышки для взрослых. Как утверждают продавцы, сосание пустышки помогает справиться с тревожностью, наладить сон и даже бросить курить. Об этом сообщает South China Morning Post.
Пустышки для взрослых больше детских версий и стоят от 10 до 500 юаней (от 1,4 до 70 долларов). Они сделаны из прозрачного силикона, а их защитные диски могут быть самых разных цветов ― от сдержанных до ярких.
Некоторые онлайн-магазины сообщают, что ежемесячно продают более 2000 штук таких товаров.
Пользователи пустышек оставляют положительные отзывы на маркетплейсах. «Потрясающее средство, чтобы бросить курить. Дает психологический комфорт и снимает раздражительность», ― отметил один из них. Другой юзер признался, что сосет пустышку, когда нервничает на работе, и это позволяет ему почувствовать «ту самую безопасность из детства».
При этом врачи предупреждают о возможных рисках для здоровья. Стоматолог Тан Каомин сказал, что при длительном использовании пустышки может ограничиться подвижность челюсти, а жевание начнет вызывать боль.
«Если сосать пустышку больше трех часов в день, положение зубов может измениться уже через год», — пояснил врач. Он также предупредил, что во сне человек может случайно вдохнуть часть изделия.
Психолог Чжан Мо считает, что у взрослых, которые сосут пустышки, могут быть неудовлетворенные эмоциональные потребности. «Настоящее решение — не обращаться с собой как с ребенком, а признать проблему и решать ее», — подчеркнула она.