Дуа Липа получила гражданство Косово указом президента республики

Певица Дуа Липа получила косовское гражданство от президента частично-признанного государства Вьосы Османи. Об этом сообщает The Guardian.
Артистка написала в инстаграме*, что «чувствует невероятную благодарность» из‑за присвоения гражданства.
Османи опубликовала фотографию, на которой вручает Липе сертификат о гражданстве. «Мы безмерно благодарны за все, что Дуа сделала и продолжает делать для Косово, для нашей молодежи, для нашего искусства и для международного имиджа нашей страны. Дуа, Косово всегда гордится тобой», ― написала она.
Певица родилась в Лондоне в семье косовско-албанских родителей ― Анесы и Дукаджина Липа. В 11 лет она переехала в столицу Косово Приштину, куда ее семья вернулась после провозглашения независимости республики в 2008 году. В возрасте 15 лет Липа вновь уехала в Лондон.
В ноябре 2022 года певице также было присвоено албанское гражданство президентом Байрамом Бегайем.
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