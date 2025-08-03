Дуа Липа получила гражданство Косово указом президента республики

Османи опубликовала фотографию, на которой вручает Липе сертификат о гражданстве. «Мы безмерно благодарны за все, что Дуа сделала и продолжает делать для Косово, для нашей молодежи, для нашего искусства и для международного имиджа нашей страны. Дуа, Косово всегда гордится тобой», ― написала она.