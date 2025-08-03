В России появится новый профессиональный праздник ― День артиста

Премьер-министр России Министр Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник ― День артиста. Его распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Праздник планируют отмечать 17 января ― в день рождения Константина Станиславского, народного артиста СССР, актера, театрального режиссера и создателя собственной системы актерского мастерства.
Праздник будет посвящен артистам театра, кино, цирка, а также музыкантам и эстрадным исполнителям. Минкульт должен в ближайшие полгода выпустить нормативный акт, закрепляющий День артиста в календаре.
Идея такого праздника принадлежит председателю Союза театральных деятелей РФ Владимиру Машкову. Со своей инициативой он обратился в правительство.
В марте правительство утвердило День архитектора. Его будут отмечать ежегодно в первый понедельник июля.