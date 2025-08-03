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В России появится новый профессиональный праздник ― День артиста

Фото: Kyle Head/Unsplash

Премьер-министр России Министр Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник ― День артиста. Его распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Праздник планируют отмечать 17 января ― в день рождения Константина Станиславского, народного артиста СССР, актера, театрального режиссера и создателя собственной системы актерского мастерства.

Праздник будет посвящен артистам театра, кино, цирка, а также музыкантам и эстрадным исполнителям. Минкульт должен в ближайшие полгода выпустить нормативный акт, закрепляющий День артиста в календаре.

Идея такого праздника принадлежит председателю Союза театральных деятелей РФ Владимиру Машкову. Со своей инициативой он обратился в правительство.

В марте правительство утвердило День архитектора. Его будут отмечать ежегодно в первый понедельник июля.

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