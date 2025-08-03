На Камчатке началось извержение вулкана, спавшего с XV века

При смене ветра извержение может представлять опасность для туристов, прилетающих на вертолетах в Долину Гейзеров, предупредил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Озеров. МЧС рекомендует не посещать окрестности вулкана и не пытаться совершать на него восхождения.