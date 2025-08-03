На Камчатке началось извержение вулкана, спавшего с XV века

На Камчатке началось первое за историю наблюдений извержение вулкана Крашенинникова. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Выброс пепла достиг высоты 6 километров над уровнем моря. Высота самого вулкана ― 1856 метров.
«Шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет», ― отметили в МЧС.
Вулкану Крашенинникова присвоили оранжевый код авиационной опасности. Выбросы могут повлиять на международные и низколетящие воздушные суда. Пепловые отложения покрыли часть территории Кроноцкого заповедника.
При смене ветра извержение может представлять опасность для туристов, прилетающих на вертолетах в Долину Гейзеров, предупредил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Озеров. МЧС рекомендует не посещать окрестности вулкана и не пытаться совершать на него восхождения.
В телеграм-канале KVERT уточнили, что в последний раз лава из вулкана Крашенинникова извергалась в 1463 году.
Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение, которое стало сильнейшим для региона с 1952 года. Геологическая служба США оценила его магнитуду в 8,8. Эпицентр землетрясения находился в 200 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Берегов полуострова достигло цунами высотой до 3-4 метра, но крупных разрушений оно не принесло. О жертвах на Камчатке не сообщалось.
Вскоре после землетрясения началось извержение вулкана Ключевская сопка. В регионе сейчас активны и другие вулканы ― Шивелуч, Карымский, Безымянный и Камбальный.