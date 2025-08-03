Кота, застрявшего на набережной Фонтанки, спасли

На следующий день к операции подключились опытные спасатели и волонтеры, включая дайверов и оператора с камерой на сап-доске. К тому времени уровень воды в реке поднялся на 34 сантиметра, затопив единственный проход к коту. Спасательные работы продолжались до полуночи, но результата не принесли. Тем не менее спасателям удалось подкармливать кота, пока они пытались его вызволить.