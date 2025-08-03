Кота, застрявшего на набережной Фонтанки, спасли

В Петербурге спасли кота, который почти неделю просидел в облицовке набережной реки Фонтанки. Об этом сообщили в телеграм-канале волонтерской организации «Кошкиспас» и поделились снимками спасенного котейки.
Как отмечает Shot, у кота повреждена лапка, его отвезли к ветеринару. После осмотра пушистого отдадут на передержку и решат, где он будет жить дальше. По данным телеграм-канала, зовут кота Маркиз.
Кота впервые увидели ночью 28 июля, его голова выглядывала из отверстия в гранитной стене. Как животное там оказалось, неизвестно. Добровольцы попытались вытащить хвостатого с помощью четырехметровой петли, но тот испугался и убежал.
На следующий день к операции подключились опытные спасатели и волонтеры, включая дайверов и оператора с камерой на сап-доске. К тому времени уровень воды в реке поднялся на 34 сантиметра, затопив единственный проход к коту. Спасательные работы продолжались до полуночи, но результата не принесли. Тем не менее спасателям удалось подкармливать кота, пока они пытались его вызволить.