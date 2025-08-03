Правительство Армении выделило 7 млн долларов на концерт Дженнифер Лопес

«Если мы возьмем средние расходы туриста — с учетом стоимости билета, проживания, питания и развлечений — каждый гость вложит в экономику страны не менее 500 долларов. Не говоря об имидже и узнаваемости для мировой общественности, что бесценно», ― цитирует его слова «Sputnik Армения».