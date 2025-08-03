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Правительство Армении выделило 7 млн долларов на концерт Дженнифер Лопес

Выделение 7 млн долларов со стороны правительства Армении на выступление Дженнифер Лопес полностью оправдано. Об этом сообщил в соцсети вице-мэр Еревана Армен Памбухчян.

«Если мы возьмем средние расходы туриста — с учетом стоимости билета, проживания, питания и развлечений — каждый гость вложит в экономику страны не менее 500 долларов. Не говоря об имидже и узнаваемости для мировой общественности, что бесценно», ― цитирует его слова «Sputnik Армения».

Памбухян пояснил, что вложения в концерт полностью оправданы, если учесть количество гостей: «15000*500 = 7 500 000․ Добро пожаловать Джей Ло. Уверены, ты уедешь с большими впечатлениями из Армении».

Концерт Дженифер Лопес пройдет на Республиканском стадионе в Ереване 3 августа. В столицу Армении певица прибыла из Астаны, где было ее предыдущее выступление. Лопес сейчас находится в гастрольном туре Up All Night, который завершится 12 августа в итальянской Сардинии.

В прошлом году Джей Ло отменила гастрольный тур по Северной Америке. Она объяснила это желанием «провести время с семьей». Некоторые предполагали, что отмена может быть связана с бракоразводным процессом с Беном Аффлеком или с низкими продажами билетов.

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