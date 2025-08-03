Умер аккордеонист Флако Хименес, сотрудничавший с The Rolling Stones и Бобом Диланом

В возрасте 86 лет скончался американский певец, автор песен и аккордеонист Леонардо Хименес, известный под псевдонимом «Флако». Об этом сообщила в фейсбуке* его семья.
«Он был окружен своими близкими, и нам будет его очень не хватать. Спасибо всем его поклонникам и друзьям — тем, кто ценил его музыку. Его наследие будет жить в его музыке и во всех его поклонниках», — говорится в сообщении
Как отметила San Antonio Express News, Флако умер после продолжительной болезни в доме одного из своих сыновей ― Артуро Хименеса. Артуро сказал, что последними словами его отца были «Я устал».
Флако Хименес начал выступать в возрасте семи лет и за свою карьеру записал более 20 альбомов. Он играл в стиле, объединявшем мексиканские народные жанры нортеньо (norteño) и конхунто (conjunto) с роком и кантри.
В качестве аккордеониста Хименес сотрудничал с таким звездами, как Боб Дилан, The Rolling Stones и Рай Кудера. Его музыку использовали в саундтреках, в частности, в сериале «Сверхъестественное», фильме Константин и других.
Флако стал обладателем шести «Грэмми», пять из которых он получил как сольный исполнитель и одну ― в составе коллектива Los Super Seven в 1999 году. В 2015-м его отметили «Грэмми» за выдающиеся жизненные достижения.
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