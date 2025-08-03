Умер аккордеонист Флако Хименес, сотрудничавший с The Rolling Stones и Бобом Диланом

В Петербурге откроют первый ресурсный центр по вопросам аутизма и инклюзии
Правительство Армении выделило 7 млн долларов на концерт Дженнифер Лопес
Фильм «Каспер» выпустят в повторный прокат в честь 30-летия картины
Молодая мама из Екатеринбурга сломала позвоночник, пытаясь повторить тренд под песню Ники Минаж
Том Холланд опубликовал видео со съемочной площадки «Человека-паука» и показал новый костюм
В Австралии художник нашел в стене маяка послание, которое спрятали более 120 лет назад
В России спрос на гастрономический туризм вырос на 30%
ООН выпустила доклад, где говорится, что никто не читает ее доклады
American Eagle ответили на критику рекламы с участием Сидни Суини
Разин не смог обжаловать решение суда об отказе в правах на песни «Лакового мая»
Сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли закрыли
Тэрон Эджертон не собирается играть Росомаху в новых «Людях Икс» от Marvel
В Китае заблудившийся дайвер провел пять дней в подводной пещере, питаясь сырой рыбой
В Москве стартовал фестиваль индонезийского кино
Концерты Anna Asti, Zoloto, ЛСП стали самыми популярными в 2025 году
Марго Робби может сняться в фильме Тима Бертона «Атака 50-футовой женщины»
Шарлиз Терон и Ченнинг Татум сыграют в семейной комедии о танцорах
Юра Борисов и Эндрю Гарфилд появились на съемках фильма «Artificial»
Crew Dragon c российским космонавтом Олегом Платоновым пристыковался к МКС
Марк Руффало вернется к роли Халка в новом «Человеке-пауке» с Томом Холландом
Умер театральный режиссер Юрий Еремин
«Тихое место-3» выйдет в 2027 году. Фильм срежиссирует Джон Красински
В кофейнях России появился цикорий из‑за тренда на напитки без кофеина
Джо Коул сыграет дизайнера Александра МакКуина в фильме «Королева моды»
Netflix показал тизер сериала «Wayward» с Тони Коллетт и Мей Мартин
Археологи нашли зуб мамонта в центре Нижнего Новгорода
Из ChatGPT убрали функцию, которая давала поисковикам доступ к запросам пользователей
Сара Джессика Паркер простилась с Кэрри Брэдшоу после закрытия «И просто так»

Умер аккордеонист Флако Хименес, сотрудничавший с The Rolling Stones и Бобом Диланом

Фото: Gary Miller/Getty Images

В возрасте 86 лет скончался американский певец, автор песен и аккордеонист Леонардо Хименес, известный под псевдонимом «Флако». Об этом сообщила в фейсбуке* его семья.

«Он был окружен своими близкими, и нам будет его очень не хватать. Спасибо всем его поклонникам и друзьям — тем, кто ценил его музыку. Его наследие будет жить в его музыке и во всех его поклонниках», — говорится в сообщении

Как отметила San Antonio Express News, Флако умер после продолжительной болезни в доме одного из своих сыновей ― Артуро Хименеса. Артуро сказал, что последними словами его отца были «Я устал».

Флако Хименес начал выступать в возрасте семи лет и за свою карьеру записал более 20 альбомов. Он играл в стиле, объединявшем мексиканские народные жанры нортеньо (norteño) и конхунто (conjunto) с роком и кантри.

В качестве аккордеониста Хименес сотрудничал с таким звездами, как Боб Дилан, The Rolling Stones и Рай Кудера. Его музыку использовали в саундтреках, в частности, в сериале «Сверхъестественное», фильме Константин и других.

Флако стал обладателем шести «Грэмми», пять из которых он получил как сольный исполнитель и одну ― в составе коллектива Los Super Seven в 1999 году. В 2015-м его отметили «Грэмми» за выдающиеся жизненные достижения.

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям