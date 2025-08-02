Фильм «Каспер» выпустят в повторный прокат в честь 30-летия картины

Компании Universal Pictures и Amblin Entertainment выпустят в повторный прокат фильм «Каспер». В этом году картине исполнилось 30 лет, ее будут показывать в кинотеатрах с 3 по 31 октября, пишет Bleeding Cool.
Состоятся ли показы в России, пока неизвестно. «Каспер» вышел на экраны 28 мая 1995 года. Он основан на одноименном персонаже комиксов Harvey Comics, созданном Сеймуром Рейтом и Джо Ориоло в ноябре 1945 года.
Фильм рассказывает о дружелюбном привидении по имени Каспер, которое живет в старом особняке и мечтает подружиться с людьми. Главный герой, специалист по паранормальным явлениям доктор Харви и его дочь Кэт, переезжают в этот дом и знакомятся с призраком.
Режиссером ленты выступил Брэд Силберлинг («Лемони Сникет: 33 несчастья»), а в главных ролях снялись Билл Пуллман («День независимости») и Кристина Риччи («Семейка Аддамс»). Привидение озвучила Малачи Пирсон.
Бюджет фильма составил 55 миллионов долларов, что сейчас, с учетом инфляции, равняется 116 млн долларов. Картина собрала в мировом прокате 288 млн долларов — более 480 млн долларов по нынешним меркам.
Лента была популярной среди детей и подростков. «Каспер» был отмечен за использование визуальных эффектов и компьютерной анимации для создания персонажа Каспера, а также за его трогательную историю о дружбе и принятии.
В 1996 году по мотивам фильма был создан анимационный сериал «Жутковатые новые приключения Каспера», который длился четыре сезона и включал 52 эпизода. В 2006 году вышел анимационный сериал «Школа страха Каспера», с 2009 по 2012 год было выпущено два сезона, также насчитывающих 52 эпизода. Кроме того, для зрителей сняли два фильма-приквела — «Каспер: Воодушевленное начало» (1997) и его сиквел «Каспер встречает Венди» (1998).