Молодая мама из Екатеринбурга сломала позвоночник, пытаясь повторить тренд под песню Ники Минаж

В Екатеринбурге 32-летняя женщина, которая пару месяцев назад родила сына, сломала позвоночник во время съемки видео. Девушка попыталась повторить тренд под песню Ники Минаж, пишет Shot.
В 2013 году Ники Минаж опубликовала клип «High School». В нем певица сидит на высоких каблуках около бассейна, перекинув одну ногу через другую. Спустя несколько лет видео снова стало популярным и породило новый тренд — многие девушки захотели повторить позу американской рэперши. Пытаясь удержать равновесие, они стоят на одной ноге на неустойчивых или маленьких предметах.
Жительница столицы Урала решила присоединиться к челленджу. Женщина позвала в гости подругу-фотографа, надела шпильки и встала одной ногой на кастрюлю, на которой была банка детской смеси, однако не удержалась и упала.
В больнице у пострадавшей диагностировали перелом позвонка. Теперь женщине нужно три месяца ходить в специальном корсете.