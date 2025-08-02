Молодая мама из Екатеринбурга сломала позвоночник, пытаясь повторить тренд под песню Ники Минаж

В 2013 году Ники Минаж опубликовала клип «High School». В нем певица сидит на высоких каблуках около бассейна, перекинув одну ногу через другую. Спустя несколько лет видео снова стало популярным и породило новый тренд — многие девушки захотели повторить позу американской рэперши. Пытаясь удержать равновесие, они стоят на одной ноге на неустойчивых или маленьких предметах.