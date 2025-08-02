Молодая мама из Екатеринбурга сломала позвоночник, пытаясь повторить тренд под песню Ники Минаж

В Петербурге откроют первый ресурсный центр по вопросам аутизма и инклюзии
Том Холланд опубликовал видео со съемочной площадки «Человека-паука» и показал новый костюм
В Австралии художник нашел в стене маяка послание, которое спрятали более 120 лет назад
В России спрос на гастрономический туризм вырос на 30%
ООН выпустила доклад, где говорится, что никто не читает ее доклады
American Eagle ответили на критику рекламы с участием Сидни Суини
Разин не смог обжаловать решение суда об отказе в правах на песни «Лакового мая»
Сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли закрыли
Тэрон Эджертон не собирается играть Росомаху в новых «Людях Икс» от Marvel
В Китае заблудившийся дайвер провел пять дней в подводной пещере, питаясь сырой рыбой
В Москве стартовал фестиваль индонезийского кино
Концерты Anna Asti, Zoloto, ЛСП стали самыми популярными в 2025 году
Марго Робби может сняться в фильме Тима Бертона «Атака 50-футовой женщины»
Шарлиз Терон и Ченнинг Татум сыграют в семейной комедии о танцорах
Юра Борисов и Эндрю Гарфилд появились на съемках фильма «Artificial»
Crew Dragon c российским космонавтом Олегом Платоновым пристыковался к МКС
Марк Руффало вернется к роли Халка в новом «Человеке-пауке» с Томом Холландом
Умер театральный режиссер Юрий Еремин
«Тихое место-3» выйдет в 2027 году. Фильм срежиссирует Джон Красински
В кофейнях России появился цикорий из‑за тренда на напитки без кофеина
Джо Коул сыграет дизайнера Александра МакКуина в фильме «Королева моды»
Netflix показал тизер сериала «Wayward» с Тони Коллетт и Мей Мартин
Археологи нашли зуб мамонта в центре Нижнего Новгорода
Из ChatGPT убрали функцию, которая давала поисковикам доступ к запросам пользователей
Сара Джессика Паркер простилась с Кэрри Брэдшоу после закрытия «И просто так»
Звезда «M3ГАН» Вайолет МакГроу появилась в тизере хоррора «The Littles» Эндрю Дюплесси
В Осаке пенсионерам старше 65 лет запретили говорить по телефону при использовании банкомата
В июле в России отключали мобильный интернет 2099 раз

Молодая мама из Екатеринбурга сломала позвоночник, пытаясь повторить тренд под песню Ники Минаж

Фото: кадр из клипа Ники Минаж и Лил Уэйна на трек «High School»

В Екатеринбурге 32-летняя женщина, которая пару месяцев назад родила сына, сломала позвоночник во время съемки видео. Девушка попыталась повторить тренд под песню Ники Минаж, пишет Shot.

В 2013 году Ники Минаж опубликовала клип «High School». В нем певица сидит на высоких каблуках около бассейна, перекинув одну ногу через другую. Спустя несколько лет видео снова стало популярным и породило новый тренд — многие девушки захотели повторить позу американской рэперши. Пытаясь удержать равновесие, они стоят на одной ноге на неустойчивых или маленьких предметах.

Жительница столицы Урала решила присоединиться к челленджу. Женщина позвала в гости подругу-фотографа, надела шпильки и встала одной ногой на кастрюлю, на которой была банка детской смеси, однако не удержалась и упала.

В больнице у пострадавшей диагностировали перелом позвонка. Теперь женщине нужно три месяца ходить в специальном корсете.

Расскажите друзьям