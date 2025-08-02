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Том Холланд опубликовал видео со съемочной площадки «Человека-паука» и показал новый костюм

Фото: кадр из видео @tomholland2013

Том Холланд официально приступил к съемкам четвертого «Человека-паука» с подзаголовком «Совершенно новый день». Актер опубликовал в инстаграме* видео с площадки, в котором показал новый костюм супергероя. В описании к ролику исполнитель главной роли оставил лишь дату выхода — 31 июля 2026 года.

Видео: @tomholland2013

Это уже второй ролик к выходу предстоящего фильма. Ранее Marvel показала первый тизер продолжения франшизы, он длится восемь секунд и показывает только костюм супергероя вблизи.

Производством нового фильма о Человеке-пауке занимаются Marvel и Sony. Он станет четвертым фильмом с Томом Холландом в роли Питера Паркера. Сюжет сиквела пока держится в секрете. Режиссером выступает Дестин Дэниел Креттон, снявший «Просто помиловать» и «Шан-Чи и легенда десяти колец». Производством нового фильма о Человеке-пауке занимаются Marvel и Sony.

Недавно стало известно, что к роли Халка в новой ленте вернется Марк Руффало. Кроме того, сообщается о возвращении суперзлодея Скорпиона, чью роль сыграет Майкл Мэндо. В продолжении также появится Каратель в исполнении Джона Бернтала. Зендая и Джейкоб Баталон, сыгравшие друзей Питера Паркера — Эм-Джей и Неда, — как ожидается, тоже вернутся к работе над сиквелом.

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