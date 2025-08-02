Том Холланд опубликовал видео со съемочной площадки «Человека-паука» и показал новый костюм

Том Холланд официально приступил к съемкам четвертого «Человека-паука» с подзаголовком «Совершенно новый день». Актер опубликовал в инстаграме* видео с площадки, в котором показал новый костюм супергероя. В описании к ролику исполнитель главной роли оставил лишь дату выхода — 31 июля 2026 года.