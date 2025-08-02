В Петербурге откроют первый ресурсный центр по вопросам аутизма и инклюзии

В фонде напоминают, что аутизм — особенность развития, которая сохраняется на протяжении всей жизни человека. РАС невозможно «вылечить» лекарствами, но можно помочь человеку лучше понимать мир и людей вокруг, учиться, работать и находить друзей. Сейчас очередь на очные проекты центра уже составляет 1500 семей. Это люди, которые ждут помощи уже сейчас и готовы переезжать за ней из разных городов России. Всего в Петербурге, по данным сотрудников, живут около 9 тыс. детей с РАС, которым важны инклюзивные занятия и общение со сверстниками.