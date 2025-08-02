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В Петербурге откроют первый ресурсный центр по вопросам аутизма и инклюзии

Фото: фонд «Антон тут рядом»

В Петербурге скоро появится ресурсный центр фонда «Антон тут рядом» — первое пространство, где дети, подростки и взрослые с расстройством аутистического спектра (РАС), а также их близкие смогут бесплатно получить поддержку. Помощь каждый год смогут получать по 10 тыс. семей из разных городов России, сообщается в соцсетях фонда.

Центр предоставит детям, подросткам и взрослым с РАС доступ к необходимым услугам узкопрофильных специалистов, будет обучать родителей, помогать в составлении образовательных маршрутов детей и их трудоустройстве. Площадка станет первой и единственной в городе с таким комплексным подходом.

«В центре будут использовать научно доказанные практики, рекомендованные клиническими рекомендациями Минздрава и экспертным советом проекта, а также индивидуальный подход. ABA-терапия, PECS, коммуникативные группы, образовательные курсы о РАС и инклюзии, консультационная служба и психологическая помощь — ресурсный центр „Антон тут рядом“ объединит лучших специалистов в сфере аутизма в России, успешные практики, человекоцентричный подход и социальную модель понимания инвалидности», — говорится на сайте.

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© Фото: фонд «Антон тут рядом»
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© Фото: фонд «Антон тут рядом»

В фонде напоминают, что аутизм — особенность развития, которая сохраняется на протяжении всей жизни человека. РАС невозможно «вылечить» лекарствами, но можно помочь человеку лучше понимать мир и людей вокруг, учиться, работать и находить друзей. Сейчас очередь на очные проекты центра уже составляет 1500 семей. Это люди, которые ждут помощи уже сейчас и готовы переезжать за ней из разных городов России. Всего в Петербурге, по данным сотрудников, живут около 9 тыс. детей с РАС, которым важны инклюзивные занятия и общение со сверстниками.

Фонд впервые за 12 лет работы получил помещение в социальную аренду в Петербурге. Ресурсный центр будет работать в Московском районе. В одном из помещений расположится магазин продукции инклюзивных мастерских, созданной художниками с РАС, в других — регулярно будут проходить лекции, встречи с экспертами и специалистами.

Команда объявила сбор средств на ремонт, покупку строительных материалов и открытие новой площадки. С 1 августа по 30 сентября Т-Банк удвоит все пожертвования клиентов в рамках благотворительной программы «Курс добра». Поддержать фонд и открытие ресурсного центра «Антон тут рядом» можно здесь.

Недавно о поддержке жителей Петербурга просили сотрудники благотворительного общественного пространства «Нормальное место». Пространство переезжает из «Севкабель Порта». Причина — реконструкция и капитальный ремонт помещений в здании. Проекту предстоит в короткие сроки найти и оборудовать новое просторное помещение с доступной средой — такое, где смогут работать художники с инвалидностью, где будет место для архива работ, выставок, встреч и событий, как это было в «Севкабель Порту». Основатели кластера просят направлять все предложения по возможным помещениям на электронную почту da@prostieveschi.ru.

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