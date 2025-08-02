В Австралии художник нашел в стене маяка послание, которое спрятали более 120 лет назад

Художник из австралийского штата Тасмания нашел стеклянную бутылку с посланием. Она была спрятана в полости стены исторического маяка Кейп-Бруни более 120 лет назад, пишет The Guardian.
Специалист-маляр Брайан Берфорд проводил плановые работы по техническому обслуживанию прибрежного сооружения. Когда он перешел в фонарную комнату, то заметил в полости стены что‑то блестящее — бутылку, внутри которой лежал конверт с двумя рукописными страницами.
Мужчина сразу же позвонил менеджеру по историческому наследию Службы парков и дикой природы Тасмании Анните Вагхорн. Сосуд был запечатан плотной пробкой, которую было трудно вытащить. Тогда Берфорд обратился за помощью к реставраторам из Тасманийского музея и художественной галереи, которые бережно извлекли бумагу.
На расшифровку послания ушло несколько дней. Оказалось, что в письме была инструкция усовершенствования маяка, датированная 1903 годом. Сам маяк построили в 1838 году, а спустя 70 лет там появились лестница, фонарная комната и линза Френеля. Теперь записку хотят выставить на всеобщее обозрение.
В июне стеклянную бутылку с посланием нашла 11-летняя Джози Лоу из США. Девочка гуляла на пляже вместе с семьей и увидела, что волны вынесли сосуд на берег. В бутылке была записка с текстом: «Привет, люди, которые это нашли. Вы будете счастливы, что нашли это. Почему? Потому что вы узнаете меня по этому номеру».
Мать Лоу, Пэрис Хойсингтон, отправила сообщение на номер телефона, указанный в письме. Ей ответила 21-летняя жительница Гавайев. Женщина рассказала, что они с братом выбросили бутылку в океан у берегов Оаху 8 лет назад. Она удивилась, что бутылка за несколько лет добралась из Тихого океана в Атлантический.