В Австралии художник нашел в стене маяка послание, которое спрятали более 120 лет назад

В июне стеклянную бутылку с посланием нашла 11-летняя Джози Лоу из США. Девочка гуляла на пляже вместе с семьей и увидела, что волны вынесли сосуд на берег. В бутылке была записка с текстом: «Привет, люди, которые это нашли. Вы будете счастливы, что нашли это. Почему? Потому что вы узнаете меня по этому номеру».