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В России спрос на гастрономический туризм вырос на 30%

Фото: Lily Banse/Unsplash

Спрос на гастрономический туризм в России этим летом вырос на 30%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис «Суточно.ру».

«Спрос на популярные гастрономические направления вырос у туристов на 30% по сравнению с прошлым годом. Лидируют по числу бронирований Краснодарский край, Калининград и Татарстан», — говорится в материалах.

«Около 25% туристов при выборе места для отдыха ориентируются именно на кухню региона. Гастротуризм, таким образом, переходит из нишевого направления в массовое. Формируется новый туристический сценарий: вкусная еда часто становится не дополнением, а поводом для поездки», — полагает директор по маркетингу сервиса Айрат Мусин.

Отмечается, что в Краснодарском крае, возглавляющем рейтинг, туристов привлекает кубанская кухня, морепродукты, сладости и фермерские продукты из горных районов. На втором месте — Калининградская область, куда туристы едут за копченой рыбой, янтарным ликером и кухней с немецкими корнями. Замыкает тройку Татарстан, где путешественников ждут эчпочмаки, чак-чак, кыстыбый, фермерские продукты и гастрономические фестивали.

Также в список востребованных гастронаправлений входят Дагестан, Карелия, Адыгея, Астраханская область, Калмыкия, Владимирская область, Приморский край, Новосибирская область, Иркутская область (Байкал), Мурманская область, Алтай, Камчатский край.

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