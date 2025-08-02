ООН выпустила доклад, где говорится, что никто не читает ее доклады

Практически никто не обращает внимание на доклады ООН. Об этом говорится в новом документе организации, посвященном поиску способов повысить эффективность и сократить расходы ведомства, пишет Reuters.
«Огромное количество заседаний и докладов доводит систему — и всех нас — до предела. Многие из этих докладов мало кто читает. 5% самых популярных отчетов скачивают более 5500 раз, в то время как каждый пятый отчет скачивают менее 1000 раз. И скачивание не обязательно означает чтение», — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Представитель организации отметил, что в прошлом году система ООН обеспечила проведение 27 тысяч заседаний с участием 240 органов, а секретариат подготовил 1100 докладов. Это на 20% больше, чем в 1990 году.
В марте генсек создал целевую группу «ООН80», предназначенную для реформирования организации. По его словам, ООН находится в кризисе ликвидности уже минимум семь лет подряд, поскольку не все из 193 государств-членов выплачивают обязательные регулярные взносы в полном объеме и вовремя. Чтобы повысить эффективность ООН, Гуттериш предложил проводить меньше заседаний и публиковать меньше докладов.
Недавно организация выпустила документ, в котором назвала основные причины резкого падения рождаемости. Согласно отчету, каждый пятый человек в 14 странах, включая Индию, США, Германию, Южную Корею и Нигерию, не имеет и, вероятно, не будет иметь столько детей, сколько хотел бы. Среди причин — финансовые трудности, нехватка времени, в особенности у родителей, работающих полный день, отсутствие подходящего партнера и проблемы с зачатием.