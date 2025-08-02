ООН выпустила доклад, где говорится, что никто не читает ее доклады

«Огромное количество заседаний и докладов доводит систему — и всех нас — до предела. Многие из этих докладов мало кто читает. 5% самых популярных отчетов скачивают более 5500 раз, в то время как каждый пятый отчет скачивают менее 1000 раз. И скачивание не обязательно означает чтение», — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.