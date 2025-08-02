American Eagle ответили на критику рекламы с участием Сидни Суини

В заявлении, опубликованном компаний ритейлер сообщил, что рекламная эта кампания была посвящена исключительно джинсам. «„У Сидни Суини отличные джинсы“. Это всегда было только о джинсах. Ее джинсы. Ее история. Мы продолжим радоваться каждому человеку, который носит джинсы American Eagle уверенно и по-своему. Отличные джинсы хорошо смотрятся на всех», — говорится в публикации.