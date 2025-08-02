American Eagle ответили на критику рекламы с участием Сидни Суини

Ритейлер одежды American Eagle обратился к своим критикам, которые высказались против рекламной кампании джинсовой одежды с участием актрисы Сидни Суини. Об этом пишет AP News.
В заявлении, опубликованном компаний ритейлер сообщил, что рекламная эта кампания была посвящена исключительно джинсам. «„У Сидни Суини отличные джинсы“. Это всегда было только о джинсах. Ее джинсы. Ее история. Мы продолжим радоваться каждому человеку, который носит джинсы American Eagle уверенно и по-своему. Отличные джинсы хорошо смотрятся на всех», — говорится в публикации.
В соцсетях утверждали, что рекламный месседж заигрывал с идеями расизма и нацизма. Слоган «у Сидни Суини отличные джинсы» в английской версии звучит как игра слов: great jeans / great genes («отличные джинсы» / «отличные гены»).
В ролике Суини также говорит в камеру, что гены передаются от родителей детям и определяют цвет волос, характер, цвет глаз. Cпециалист по рекламе и Робин Ланда пояснила, что выражение «хорошие гены» ранее активно использовалось в идеологии евгеники, которая пропагандировала превосходство белой расы и легитимизировала принудительную стерилизацию уязвимых групп населения.