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Разин не смог обжаловать решение суда об отказе в правах на песни «Лакового мая»

Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

Областной суд Оренбурга оставил в силе решение Промышленного районного суда, в котором он отказал продюсеру Андрею Разину в правах на песни группы «Ласковый май». Об этом сообщило ТАСС.

В ноябре 2024 года Разин обратился с заявлением о нарушении его авторских прав. По его словам, в реестре РАО зарегистрированы две песни под названием «Розовый вечер», в которых использована его музыка и название.

В марте Промышленный суд Оренбурга отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни группы «Ласковый май». Как указал суд, автор текстов Сергей Кузнецов передал права на композиции исполнителю Юрию Шатунову. Гражданский иск о защите авторских прав был подан к вдове Шатунова Светлане. Третьим лицом в деле выступала мать Кузнецова Валентина.

В мае Андрей Разин подал в суд на создателей сериала «Слово пацана» из‑за песен «Ласкового мая». Он требовал признать недействительным договор между вдовой Юрия Шатунова и создателями шоу, где звучали песни «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы». Затем он отозвал иск, но собирался вновь подать его в Турции. В начале года Разин требовал по 2 млн долларов от организаторов концертов двойника Юрия Шатунова.

Юрий Шатунов, бывший солист «Ласкового мая», умер 23 июня 2022 года в 49 лет. Сергей Кузнецов умер в ноябре того же года.

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