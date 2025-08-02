Сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли закрыли

«Фубар» рассказывает об отце Люке и его дочери Эмме, которые много лет скрывали друг от друга, что работают в ЦРУ. Затем они решают работать сообща. Во втором сезоне главный герой сталкивается с новыми злодеями. Это старая знакомая Люка из его прошлого, которая угрожает уничтожить мир и его жизнь.