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Сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли закрыли

Фото: Netflix

Сериал «Фубар» студии Netflix с Арнольдом Шварценеггером в главной роли закрыли после второго сезона. Об этом пишет Variety.

Как пишет издание, сериал стал хитом в первом сезоне в 2023 году, но потерпел неудачу во втором, премьера которого состоялась 12 июня. Автором сценария, шоураннером и исполнительным продюсером проекта является Ник Сантора.

«Фубар» рассказывает об отце Люке и его дочери Эмме, которые много лет скрывали друг от друга, что работают в ЦРУ. Затем они решают работать сообща. Во втором сезоне главный герой сталкивается с новыми злодеями. Это старая знакомая Люка из его прошлого, которая угрожает уничтожить мир и его жизнь.

Арнольд Шварценеггер недавно назвал «Близнецов» с Дэнни Де Вито своим самым прибыльным фильмом. Доход звезды боевиков от комедии превысил гонорары от «Терминаторов» или «Хищника».

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