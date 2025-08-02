Тэрон Эджертон не собирается играть Росомаху в новых «Людях Икс» от Marvel

«Честно говоря, я не уверен, хочу ли привлекать к себе такое пристальное внимание. Не знаю, принесет ли это мне пользу. Я люблю актерское мастерство, обожаю сниматься в фильмах и сериалах, но мне вполне комфортно на том уровне, на котором я сейчас нахожусь», — сказал актер.