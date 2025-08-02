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Тэрон Эджертон не собирается играть Росомаху в новых «Людях Икс» от Marvel

Фото: TSG Entertainment

Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба», «Рокетмен») не претендует на роль Росомахи в новом фильме о Людях Икс, несмотря на ожидания фанатов. Об этом актер сообщил в интервью журналисту Джошу Хоровицу.

Актер признался, что сначала идея ему казалась привлекательной, но со временем он передумал. Эджертон отметил, что Хью Джекман «полностью неотделим» от персонажа, поэтому он не сможет его заменить.

«Честно говоря, я не уверен, хочу ли привлекать к себе такое пристальное внимание. Не знаю, принесет ли это мне пользу. Я люблю актерское мастерство, обожаю сниматься в фильмах и сериалах, но мне вполне комфортно на том уровне, на котором я сейчас нахожусь», — сказал актер.

Новый фильм о Людях Икс уже находится в разработке. Он станет частью киновселенной Marvel, и, вероятно, будет перезапуском франшизы. Режиссером картины станет Джейк Шрейер, который снял «Громовержцев*». Премьера ленты ожидается не раньше 2028 года.

Сам Тэрон Эджертон сейчас активно развивает свою актерскую карьеру. 27 июня на Apple TV+ вышел криминальный сериал«Дым» (Smoke) с Тэроном Эджертоном в главной роли. В центре сюжета — следователь по поджогам Дейв Гудсен (Эджертон), который неохотно объединяется с полицейским детективом Мишель Калдерон (Джурни Смоллетт), чтобы остановить опасных поджигателей.

Эджертон также снялся в драме «Сны поездов» («Train Dreams»), основанной на одноименной новелле Дениса Джонсона. Премьера состоится 21 ноября на стриминговом сервисе Netflix. Картина представит «трогательный портрет Роберта Гренье, лесоруба и железнодорожника, чья жизнь неожиданно глубока и прекрасна в быстро меняющейся Америке начала XX века».

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