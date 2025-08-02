В Китае заблудившийся дайвер провел пять дней в подводной пещере, питаясь сырой рыбой

Оказалось, что Ван заплыл в подводную пещеру, вход в которую находится на глубине девяти метров. Он нашел воздушный карман и провел там пять дней, питаясь сырой рыбой. Когда он увидел спасателей, он выпрыгнул из воздушного кармана, и помахал им фонариком. К этому моменту уровень кислорода в его баллоне снизился до четырех процентов.