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В Китае заблудившийся дайвер провел пять дней в подводной пещере, питаясь сырой рыбой

Фото: NEOM/Unplash

В Китае спасли дайвера, который пропал после погружения в воду и провел в подводной пещере пять дней. Об этом пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел 19 июля. 40-летний любитель дайвинга из городка Фужун провинции Хунань отдыхал с другом и пропал спустя пять минут после погружения. Полиция сразу же начала искать мужчину вместе со спасательным отрядом.

Команда спелеологов совершила два глубоких погружения в пещеру. Во время первого спасатели не нашли пропавшего. Во второй раз они услышали звук, похожий на стук по камням. Водолазы погрузились на глубину около 130 метров, но драйвера не обнаружили.

Оказалось, что Ван заплыл в подводную пещеру, вход в которую находится на глубине девяти метров. Он нашел воздушный карман и провел там пять дней, питаясь сырой рыбой. Когда он увидел спасателей, он выпрыгнул из воздушного кармана, и помахал им фонариком. К этому моменту уровень кислорода в его баллоне снизился до четырех процентов.

После спасения мужчина первым делом спросил у спасателей: «У вас есть сигарета?» Китаец чувствовал себя хорошо и даже смог сам дойти до машины скорой помощи без носилок.

В похожих экстремальных условиях недавно оказался 19-летний австралийский серфер Дарси Дифхолтс. Он провел ночь на доске в открытом океане, а затем выплыл на отдаленный остров. Дифхолтс замерз и получил легкое переохлаждение. Его доставили в больницу на обследование. Отец молодого человека признался, что хоть и надеялся, что сына найдут живым, однако готовился к худшему. По словам мужчины, выжить в такой ситуации удается одному человеку на миллион.

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