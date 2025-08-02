В Москве стартовал фестиваль индонезийского кино

Фестиваль индонезийского кино открылся в кинотеатре «Иллюзион» в Москве. Об этом пишет ТАСС.
Фильмом открытия стала психологическая драма «Бестиарий». Представить индонезийское кино российскому зрителю прилетели режиссер фильма Хулио Рионалдо и продюсер Фадиль Абимантра.
Гостями церемонии открытия стали специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, чрезвычайный и полномочный посол республики Индонезии в России и Беларуси Жозе Антонио Морато Тавареш, член совета директоров «Роскино» Юлия Голубева и другие.
Показы в рамках фестиваля продлятся до 3 августа. Зрители также увидят научно-фантастическую картину «Череп», мистическую комедию «Мальчик с движущимся изображением», фэнтези «Подчеркнутые пробелы» и хоррор «Кошмар».
5 июля в Индонезии прошли показы российского кино. В Джакарте состоялся «День российского кино Индонезия 2025», организованный «Роскино» при поддержке Минкультуры России.