В Москве стартовал фестиваль индонезийского кино

American Eagle ответили на критику рекламы с участием Сидни Суини
Разин не смог обжаловать решение суда об отказе в правах на песни «Лакового мая»
Сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли закрыли
Тэрон Эджертон не собирается играть Росомаху в новых «Людях Икс» от Marvel
В Китае заблудившийся дайвер провел пять дней в подводной пещере, питаясь сырой рыбой
Концерты Anna Asti, Zoloto, ЛСП стали самыми популярными в 2025 году
Марго Робби может сняться в фильме Тима Бертона «Атака 50-футовой женщины»
Шарлиз Терон и Ченнинг Татум сыграют в семейной комедии о танцорах
Юра Борисов и Эндрю Гарфилд появились на съемках фильма «Artificial»
Crew Dragon c российским космонавтом Олегом Платоновым пристыковался к МКС
Марк Руффало вернется к роли Халка в новом «Человеке-пауке» с Томом Холландом
Умер театральный режиссер Юрий Еремин
«Тихое место-3» выйдет в 2027 году. Фильм срежиссирует Джон Красински
В кофейнях России появился цикорий из‑за тренда на напитки без кофеина
Джо Коул сыграет дизайнера Александра МакКуина в фильме «Королева моды»
Netflix показал тизер сериала «Wayward» с Тони Коллетт и Мей Мартин
Археологи нашли зуб мамонта в центре Нижнего Новгорода
Из ChatGPT убрали функцию, которая давала поисковикам доступ к запросам пользователей
Сара Джессика Паркер простилась с Кэрри Брэдшоу после закрытия «И просто так»
Звезда «M3ГАН» Вайолет МакГроу появилась в тизере хоррора «The Littles» Эндрю Дюплесси
В Осаке пенсионерам старше 65 лет запретили говорить по телефону при использовании банкомата
В июле в России отключали мобильный интернет 2099 раз
CD Projekt Red анонсировала новую настольную игру по вселенной «Ведьмака»
В Турции стали штрафовать вставших раньше времени авиапассажиров
В Китае робот поступил в театральную академию
В Москве открылась выставка уличного искусства «Фигура речи»
В МТС стартовал предзаказ на смартфоны Huawei Pura 80. В подарок идут страховка и часы
Первый сезон сериала о Гарри Поттере будет состоять из 8 серий

В Москве стартовал фестиваль индонезийского кино

Фото: Dikaseva/Unsplash

Фестиваль индонезийского кино открылся в кинотеатре «Иллюзион» в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Фильмом открытия стала психологическая драма «Бестиарий». Представить индонезийское кино российскому зрителю прилетели режиссер фильма Хулио Рионалдо и продюсер Фадиль Абимантра.

Гостями церемонии открытия стали специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, чрезвычайный и полномочный посол республики Индонезии в России и Беларуси Жозе Антонио Морато Тавареш, член совета директоров «Роскино» Юлия Голубева и другие.

Показы в рамках фестиваля продлятся до 3 августа. Зрители также увидят научно-фантастическую картину «Череп», мистическую комедию «Мальчик с движущимся изображением», фэнтези «Подчеркнутые пробелы» и хоррор «Кошмар».

5 июля в Индонезии прошли показы российского кино. В Джакарте состоялся «День российского кино Индонезия 2025», организованный «Роскино» при поддержке Минкультуры России.

Расскажите друзьям