Концерты Anna Asti, Zoloto, ЛСП стали самыми популярными в 2025 году

Юра Борисов и Эндрю Гарфилд появились на съемках фильма «Artificial»
В Китае заблудившийся дайвер провел пять дней в подводной пещере, питаясь сырой рыбой
В Москве стартовал фестиваль индонезийского кино
Марго Робби может сняться в фильме Тима Бертона «Атака 50-футовой женщины»
Шарлиз Терон и Ченнинг Татум сыграют в семейной комедии о танцорах
Crew Dragon c российским космонавтом Олегом Платоновым пристыковался к МКС
Марк Руффало вернется к роли Халка в новом «Человеке-пауке» с Томом Холландом
Умер театральный режиссер Юрий Еремин
«Тихое место-3» выйдет в 2027 году. Фильм срежиссирует Джон Красински
В кофейнях России появился цикорий из‑за тренда на напитки без кофеина
Джо Коул сыграет дизайнера Александра МакКуина в фильме «Королева моды»
Netflix показал тизер сериала «Wayward» с Тони Коллетт и Мей Мартин
Археологи нашли зуб мамонта в центре Нижнего Новгорода
Из ChatGPT убрали функцию, которая давала поисковикам доступ к запросам пользователей
Сара Джессика Паркер простилась с Кэрри Брэдшоу после закрытия «И просто так»
Звезда «M3ГАН» Вайолет МакГроу появилась в тизере хоррора «The Littles» Эндрю Дюплесси
В Осаке пенсионерам старше 65 лет запретили говорить по телефону при использовании банкомата
В июле в России отключали мобильный интернет 2099 раз
CD Projekt Red анонсировала новую настольную игру по вселенной «Ведьмака»
В Турции стали штрафовать вставших раньше времени авиапассажиров
В Китае робот поступил в театральную академию
В Москве открылась выставка уличного искусства «Фигура речи»
В МТС стартовал предзаказ на смартфоны Huawei Pura 80. В подарок идут страховка и часы
Первый сезон сериала о Гарри Поттере будет состоять из 8 серий
Вышел первый ролик к фильму «Человек-паук: Совершенно новый день». В нем показали костюм супергероя
Vogue запустил конкурс среди моделей-собак. Победитель появится на обложке Dogue
Стивен Найт отреагировал на назначение сценаристом фильма о Джеймсе Бонде: «Это было моей мечтой»
«АСТ» показало новую обложку романа Анджея Сапковского о ведьмаке

Концерты Anna Asti, Zoloto, ЛСП стали самыми популярными в 2025 году

Фото: @asti

Концерты Anna Asti, Zoloto, ЛСП, «Три дня дождя» стали самыми популярными среди жителей Санкт-Петербурга и Москвы в первом полугодии 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование МТС Live.

Концерт Anna Asti «Царица» занял первое место топа Москвы и Санкт-Петербурга, собрав солд-аут — 30 и 20 тыс. зрителей соответственно. В столице второе место занял концерт Дианы Арбениной, собравший 24 тыс. человек на «Лукойл Арене», а третье, четвертое и пятое места заняли группы Zoloto, «Три дня дождя» и ЛСП. Выступления тех же коллективов в Санкт-Петербурге заняли второе, третье и четвертое места, на пятом — концерт Pyrokinesis.

В исследовании также приведен топ-5 концертов в регионах России. Три места в нем заняли выступления группы «Звери» в Казани, Екатеринбурге и Краснодаре, а другие два — концерты Xolidayboy в Новосибирске и Pharaoh в Казани. Согласно полученным данным, треть аудитории российских концертов — в возрасте 35-44 лет, четверть — в возрасте 25-35 лет, около 20% — 45-54 лет.

В МТС Live отметили, что артисты 1980-90-х (Надежда Кадышева, Татьяна Буланова, «Мираж», Алена Апина, «Браво», «Любэ», Линда) находятся на пике популярности. Число их концертов увеличилось на 36%, а выручка — на 190%.

Cредняя цена билета на выступлениях ретро-артистов изменилась с 3 072 рублей в первом полугодии 2024 года до 4 394 рублей в 2025 году. В исследовании эти цифры объясняют цикличностью в индустрии, а также трендом на ностальгию у разных поколений, который наблюдается в России последние пару лет.

«По-прежнему популярно хип-хоп направление у россиян: в топе продаж концертов — площадки „МТС Live Лето“: OG BUDDA, Mayot, GONE.Fludd. Фрешменами года можно назвать MZLFF, CMH, CUPSIZE — видим большой интерес к этим группам, на их концерты в июле были проданы все билеты», — говорится в сообщении.

Расскажите друзьям