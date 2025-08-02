Концерты Anna Asti, Zoloto, ЛСП стали самыми популярными в 2025 году

Концерты Anna Asti, Zoloto, ЛСП, «Три дня дождя» стали самыми популярными среди жителей Санкт-Петербурга и Москвы в первом полугодии 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование МТС Live.
Концерт Anna Asti «Царица» занял первое место топа Москвы и Санкт-Петербурга, собрав солд-аут — 30 и 20 тыс. зрителей соответственно. В столице второе место занял концерт Дианы Арбениной, собравший 24 тыс. человек на «Лукойл Арене», а третье, четвертое и пятое места заняли группы Zoloto, «Три дня дождя» и ЛСП. Выступления тех же коллективов в Санкт-Петербурге заняли второе, третье и четвертое места, на пятом — концерт Pyrokinesis.
В исследовании также приведен топ-5 концертов в регионах России. Три места в нем заняли выступления группы «Звери» в Казани, Екатеринбурге и Краснодаре, а другие два — концерты Xolidayboy в Новосибирске и Pharaoh в Казани. Согласно полученным данным, треть аудитории российских концертов — в возрасте 35-44 лет, четверть — в возрасте 25-35 лет, около 20% — 45-54 лет.
В МТС Live отметили, что артисты 1980-90-х (Надежда Кадышева, Татьяна Буланова, «Мираж», Алена Апина, «Браво», «Любэ», Линда) находятся на пике популярности. Число их концертов увеличилось на 36%, а выручка — на 190%.
Cредняя цена билета на выступлениях ретро-артистов изменилась с 3 072 рублей в первом полугодии 2024 года до 4 394 рублей в 2025 году. В исследовании эти цифры объясняют цикличностью в индустрии, а также трендом на ностальгию у разных поколений, который наблюдается в России последние пару лет.
«По-прежнему популярно хип-хоп направление у россиян: в топе продаж концертов — площадки „МТС Live Лето“: OG BUDDA, Mayot, GONE.Fludd. Фрешменами года можно назвать MZLFF, CMH, CUPSIZE — видим большой интерес к этим группам, на их концерты в июле были проданы все билеты», — говорится в сообщении.