Концерты Anna Asti, Zoloto, ЛСП стали самыми популярными в 2025 году

В исследовании также приведен топ-5 концертов в регионах России. Три места в нем заняли выступления группы «Звери» в Казани, Екатеринбурге и Краснодаре, а другие два — концерты Xolidayboy в Новосибирске и Pharaoh в Казани. Согласно полученным данным, треть аудитории российских концертов — в возрасте 35-44 лет, четверть — в возрасте 25-35 лет, около 20% — 45-54 лет.