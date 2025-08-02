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Марго Робби может сняться в фильме Тима Бертона «Атака 50-футовой женщины»

Фото: Appian Way

Марго Робби ведет переговоры об участии в ремейке фильма Тима Бертона «Атака пятидесятифутовой женщины» для Warner Bros. Если сделка состоится, актриса выступит продюсером картины и сыграет в ней главную роль, пишет Deadline.

Оригинальная лента вышла в 1958 году и рассказывала о богатой наследнице Нэнси Арчер, которая после встречи с инопланетянами выросла до гигантских размеров. Эта трансформация осложнила ее и без того неидеальный брак с неверным мужем.

«Атаку 50-футовой женщины» поставил режиссер Натан Джуран, также известный по лентам «Закон и порядок» и «Седьмое путешествие Синдбада». В актерский состав фильма вошли Эллисон Хейс, Уильям Хадсон, Иветт Викерз и Рой Гордон.

Сценарий к новому фильму должна была написать Гиллиан Флинн («Исчезнувшая»), однако она покинула проект из‑за несостыковки графиков. Сейчас команда ищет нового сценариста. Бертон станет сопродюсером ленты вместе с Эндрю Миттманом и Томми Харпером.

19 сентября выйдет новая картина с участием Марго Робби — «Большое, смелое, прекрасное приключение». Партнером актрисы стал Коллин Фаррел. Сюжет рассказывает о двух одиноких незнакомцах Саре и Дэвиде, которые знакомятся на свадьбе общего друга. Неожиданно они оказываются в захватывающем магическом приключении, в котором им предстоит пережить важные моменты из своего прошлого.

Трехкратная номинантка на премию «Оскар» также скоро сыграет главную роль в новой адаптации романа «Грозовой перевал» вместе с Джейкобом Элорди. Робби появится на экранах в роли Кэтрин Эрншо, а Элорди достался Хитклифф.

«Грозовой перевал» английской писательницы Эмили Бронте был опубликован в 1850 году. Роман рассказывает о семьях Эрншо и Линтон и их непростых отношениях с приемным сыном вторых Хитклиффом. Подробности сюжета экранизации Феннелл не раскрывается.

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