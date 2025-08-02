Шарлиз Терон и Ченнинг Татум сыграют в семейной комедии о танцорах

Шарлиз Терон («Адвокат дьявола, «Сладкий ноябрь») и Ченнинг Татум («Клятва», «Дорогой Джон») исполнят главные роли в семейной комедии Dance Parents («Родители танца»). Об этом сообщает Deadline.
Права на проект приобрела студия Universal Pictures. Подробности сюжета неизвестны. Предположительно, фильм расскажет о юных танцорах и их чересчур увлеченных родителях.
Татум и Терон станут продюсерами картины. В 2013 году актеры уже танцевали вместе на церемонии вручения премии «Оскар». Кроме того, Татум уже снимался в танцевальных драмах —«Шаг вперед» и «Супер Майк».
Сейчас проект находится на ранней стадии разработки. Джонатан Левин выступит режиссером и продюсером фильма. Он уже работал с Шарлиз Терон в 2019 году над картиной «Скандал». Сценарий к ленте напишет Меган Маллой.
В январе этого года стало известно, что Терон снимется в триллере «Apex» вместе со звездой «Трои» Эриком Бана. Будущая лента описывается как микс документальной ленты «Фри-соло» и «Молчания ягнят». В центре истории окажется женщина-скалолаз, подвергшаяся преследованию в дикой природе.
Ченнинг Татум недавно сыграл в фильме «Грабитель с крыши». Лента выйдет в кинопрокат 10 октября и расскажет о бывшем армейском рейнджере Джеффри Манчестере, который попадает в трудную жизненную ситуацию. Чтобы справиться с ней, он начинает грабить рестораны «Макдоналдс».