Юра Борисов и Эндрю Гарфилд появились на съемках фильма «Artificial»

Вышел первый ролик к фильму «Человек-паук: Совершенно новый день». В нем показали костюм супергероя
Концерты Anna Asti, Zoloto, ЛСП стали самыми популярными в 2025 году
Марго Робби может сняться в фильме Тима Бертона «Атака 50-футовой женщины»
Шарлиз Терон и Ченнинг Татум сыграют в семейной комедии о танцорах
Crew Dragon c российским космонавтом Олегом Платоновым пристыковался к МКС
Марк Руффало вернется к роли Халка в новом «Человеке-пауке» с Томом Холландом
Умер театральный режиссер Юрий Еремин
«Тихое место-3» выйдет в 2027 году. Фильм срежиссирует Джон Красински
В кофейнях России появился цикорий из‑за тренда на напитки без кофеина
Джо Коул сыграет дизайнера Александра МакКуина в фильме «Королева моды»
Netflix показал тизер сериала «Wayward» с Тони Коллетт и Мей Мартин
Археологи нашли зуб мамонта в центре Нижнего Новгорода
Из ChatGPT убрали функцию, которая давала поисковикам доступ к запросам пользователей
Сара Джессика Паркер простилась с Кэрри Брэдшоу после закрытия «И просто так»
Звезда «M3ГАН» Вайолет МакГроу появилась в тизере хоррора «The Littles» Эндрю Дюплесси
В Осаке пенсионерам старше 65 лет запретили говорить по телефону при использовании банкомата
В июле в России отключали мобильный интернет 2099 раз
CD Projekt Red анонсировала новую настольную игру по вселенной «Ведьмака»
В Турции стали штрафовать вставших раньше времени авиапассажиров
В Китае робот поступил в театральную академию
В Москве открылась выставка уличного искусства «Фигура речи»
В МТС стартовал предзаказ на смартфоны Huawei Pura 80. В подарок идут страховка и часы
Первый сезон сериала о Гарри Поттере будет состоять из 8 серий
Vogue запустил конкурс среди моделей-собак. Победитель появится на обложке Dogue
Стивен Найт отреагировал на назначение сценаристом фильма о Джеймсе Бонде: «Это было моей мечтой»
«АСТ» показало новую обложку романа Анджея Сапковского о ведьмаке
Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним. Посмотрите новый тизер
Опубликован проект нового здания музыкального театра в саду «Эрмитаж»

Юра Борисов и Эндрю Гарфилд появились на съемках фильма «Artificial»

Актер Юра Борисов появился на съемках фильма «Artificial» Луки Гуаданьино в Сан-Франциско в образе сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера. Кадры опубликовали в соцсетях.

Эндрю Гарфилд, исполняющий роль CEO OpenAI Сэма Альтмена, также был замечен на съемочной площадке. Айк Баринхольц появился на площадке в образе Илона Маска, а Моника Барбаро — Миры Мурати, бывшего технического директора OpenAI.

1/2

Фото: @archivelucag

2/2

В начале лета Юра Борисов официально получил роль в фильме «Artificial» («Искусственный») Луки Гуаданьино. Это подтвердили создатели картины. Ленту выпустит студия Amazom MGM. Она описывается как «комедийная драма, действие которой происходит в мире искусственного интеллекта». Сценарий фильма написал Саймон Рич.

По информации медиа, фильм будет основан на реальных событиях, произошедших в 2023 году. Тогда гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман был уволен, а затем восстановлен в должности в течение нескольких дней.

Расскажите друзьям