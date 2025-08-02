Юра Борисов и Эндрю Гарфилд появились на съемках фильма «Artificial»

Эндрю Гарфилд, исполняющий роль CEO OpenAI Сэма Альтмена, также был замечен на съемочной площадке. Айк Баринхольц появился на площадке в образе Илона Маска, а Моника Барбаро — Миры Мурати, бывшего технического директора OpenAI.