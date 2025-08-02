Юра Борисов и Эндрю Гарфилд появились на съемках фильма «Artificial»

Актер Юра Борисов появился на съемках фильма «Artificial» Луки Гуаданьино в Сан-Франциско в образе сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера. Кадры опубликовали в соцсетях.
Эндрю Гарфилд, исполняющий роль CEO OpenAI Сэма Альтмена, также был замечен на съемочной площадке. Айк Баринхольц появился на площадке в образе Илона Маска, а Моника Барбаро — Миры Мурати, бывшего технического директора OpenAI.
Фото: @archivelucag
В начале лета Юра Борисов официально получил роль в фильме «Artificial» («Искусственный») Луки Гуаданьино. Это подтвердили создатели картины. Ленту выпустит студия Amazom MGM. Она описывается как «комедийная драма, действие которой происходит в мире искусственного интеллекта». Сценарий фильма написал Саймон Рич.
По информации медиа, фильм будет основан на реальных событиях, произошедших в 2023 году. Тогда гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман был уволен, а затем восстановлен в должности в течение нескольких дней.