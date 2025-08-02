Crew Dragon c российским космонавтом Олегом Платоновым пристыковался к МКС

Экипаж совершил почти 39-часовой полет до МКС. Они заменят членов экипажа Crew-10, которые находятся на станции с середины марта. На станции будет короткий период передачи дел между экипажами Crew-10 и Crew-11, когда они будут жить и работать вместе. Новый состав космонавтов приступит к насыщенной программе экспериментов и технического обслуживания. Она будет включать 3D-печать металлических деталей, испытание светового паруса, изучение воздействия длительных миссий на организм и симуляции посадок у Южного полюса Луны с помощью виртуальных тренажеров.