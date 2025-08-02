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Crew Dragon c российским космонавтом Олегом Платоновым пристыковался к МКС

Фото: @roscosmos_gk

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Олегом Платоновым в составе экипажа пристыковался к МКС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию НАСА.

«Я испытываю неописуемое счастья и восторг. <…> Обещаю выполнить все поставленные передо мной задачи на отлично», — сказал Платонов во время трансляции. Для него это первый полет в космос.

Автоматическая пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции произошла в 9.35 по московскому времени. Помимо Платонова, на борту корабля находятся американские астронавты Зина Кардман и Майкл Финк, а также Кимия Юи из Японии. На станции они должны провести несколько месяцев.

Экипаж совершил почти 39-часовой полет до МКС. Они заменят членов экипажа Crew-10, которые находятся на станции с середины марта. На станции будет короткий период передачи дел между экипажами Crew-10 и Crew-11, когда они будут жить и работать вместе. Новый состав космонавтов приступит к насыщенной программе экспериментов и технического обслуживания. Она будет включать 3D-печать металлических деталей, испытание светового паруса, изучение воздействия длительных миссий на организм и симуляции посадок у Южного полюса Луны с помощью виртуальных тренажеров.

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