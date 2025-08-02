В ЕА рассказали, что не хотят делать The Sims 5

По словам Миле, новая часть может навредить фанатам игры. «Не хочу, чтобы вам пришлось начинать с нуля и отказываться от всего, что вы создали, от всего контента, который вы приобретали на протяжении многих лет», — сказала президент. — За последние 10 лет мы выпустили более 85 пакетов контента для The Sims 4, и поэтому их сброс не подходит для игроков и не является хорошей идеей для нашего сообщества».