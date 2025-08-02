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В ЕА рассказали, что не хотят делать The Sims 5

Фото: ЕА

В студи EA Games не планируют выпускать The Sims 5. Об этом в интервью Variety рассказала президент студии Лаура Миле.

По словам Миле, новая часть может навредить фанатам игры. «Не хочу, чтобы вам пришлось начинать с нуля и отказываться от всего, что вы создали, от всего контента, который вы приобретали на протяжении многих лет», — сказала президент. — За последние 10 лет мы выпустили более 85 пакетов контента для The Sims 4, и поэтому их сброс не подходит для игроков и не является хорошей идеей для нашего сообщества».

Миле добавила, что многопользовательский спин-офф The Sims «представляет собой одну из самых больших возможностей для роста EA». Она рассказала, что команда «усердно работает и лихорадочно развивает, какой может быть эта [многопользовательская] платформа».

Она отметила о других возможностях для расширения игровой Вселенной The Sims. «Итак, у вас будет симулятор жизни, у вас будут возможности многопользовательской игры, у нас будут мобильные приложения. Мы также создаем уютные игры (так называется один из жанров игр — Прим. Ред.). Совместно с Nintendo мы выпустили релиз уютной игры от The Sims в Азии», — рассказала Миле.

EA недавно выпустила настолку по культовому симулятору жизни The Sims за 19,99 долларов (около 1500 рублей). Как и в оригинале, в ней нужно создавать своего персонажа, встречаться с другими героями и строить свою жизнь.

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