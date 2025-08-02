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Марк Руффало вернется к роли Халка в новом «Человеке-пауке» с Томом Холландом

Фото: Summit Entertainment

Марк Руффало вернется к роли Халка в новом «Человеке-пауке» с Томом Холландом в главной роли. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Кроме того, сообщается о возвращении суперзлодея Скорпиона, чью роль сыграет Майкл Мэндо. В продолжении также появится Каратель в исполнении Джона Бернтала. Подробности сюжета пока держатся в секрете.

Недавно вышел первый ролик к фильму «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом в главной роли. В нем показали новый костюм супергероя. Режиссером полнометражного фильма станет Дестин Дэниел Креттон, а сценарий напишут Крис Маккенна и Эрик Соммерс.

Дата выхода «Совершенно нового дня» — 31 июля 2026 года. Уже начались съемки проекта. Производством нового фильма о Человеке-пауке занимаются Marvel и Sony. Он станет четвертым фильмом с Томом Холландом в роли Питера Паркера.

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