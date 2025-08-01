Умер театральный режиссер Юрий Еремин

«Его сценарии всегда отличали ясность мысли, точность нравственного посыла, динамичность изложения сюжета. Режиссер не только чрезвычайно бережно сохранял оригинальность авторского текста, но и находил такие повороты и нюансы сюжета, которые расширяли и обогащали драматургическую основу», — подчеркнули в театре.