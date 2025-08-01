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Умер театральный режиссер Юрий Еремин

Фото: Театр Моссовета

Советский и российский театральный режиссер Юрий Еремин скончался в возрасте 81 года. Об этом написал на своем сайте Театр Моссовета.

Еремин служил в театре с 2000 года. «Сотрудничество с Театром Моссовета Юрий Иванович начал, будучи уже известным и состоявшимся режиссером, имея за плечами годы успешной работы», — отметили в сообщении.

«В текущем репертуаре Театра Моссовета по-прежнему сохраняются и собирают полные залы спектакли Еремина: „Герой нашего времени“, „Идиот“, „Морское путешествие 1933 года“ и „Р. Р. Р.“», — добавили коллеги режиссера.

По их слова, Еремин был «одним из самых ярких представителей русской классической театральной школы» и «один из лучших отечественных режиссеров–интерпретаторов русской классики». Для театра Моссовета он поставил 18 спектаклей.

«Его сценарии всегда отличали ясность мысли, точность нравственного посыла, динамичность изложения сюжета. Режиссер не только чрезвычайно бережно сохранял оригинальность авторского текста, но и находил такие повороты и нюансы сюжета, которые расширяли и обогащали драматургическую основу», — подчеркнули в театре.

Всего в творческой биографии Еремина — более 100 постановок. Он ставил спектакли для театра Советской Армии, Московского драматического театра имени Пушкина, МХТ имени Чехова, Современника, РАМТа, Театра Сатиры.

«Одной из характерных составляющих режиссерского почерка Еремина является глубокое проникновение в сущность предложенных характеров, способность простыми и точными красками подчеркнуть их драматическое и человеческое начало, умение работать с актером, передавая через него замысел спектакля», — сказали его коллеги.

Еремин также преподавал на режиссерском факультете Театрального института имени Щукина, в американском Центре Юджина О’Нила. Он давал мастер-классы во Франции и Японии.

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