«Тихое место-3» выйдет в 2027 году. Фильм срежиссирует Джон Красински

Триквел фильма «Тихое мето» выйдет в кинопрокат 9 июля 2027 года. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Джон Красински станет постановщиком картины, ее выпустит студия Paramount. Красински выступит режиссером и сценаристом проекта. Кто снимется в ленте, пока неизвестно.
Франшиза «Тихое место» стартовала в 2018 году. Красински выступил автором первого фильма, а затем его продолжения, которое вышло на экраны в 2020 году. В обоих фильмах главную роль сыграла Эмили Блант.
О третьем фильме объявили еще в 2022 году, планируя выпуск на 2025-й. Однако вместо этого студия Paramount сняла приквел «День первый», который стал одним из главных хитов 2023 года.
Ожидается, что новый фильм вернется к истории семьи Эбботт. Продюсер Брэд Фуллер утверждал, что работа над «Тихим местом-3» начнется сразу после того, как Красински завершит предыдущий кинопроект.