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Джо Коул сыграет дизайнера Александра Маккуина в фильме «Королева моды»

Фото: theotherjoecole

Английский актер Джо Коул, известный по сериалам «Молокососы» и «Острые козырьки», сыграет дизайнера Александра Маккуина в фильме «Королева моды», посвященном журналистке Изабелле Блоу. Об этом сообщил Dazed.

Над картиной вот уже девять лет работает режиссер Алекс Маркс. Он намерен выпустить ее в прокат в конце 2025 или в начале 2026 года. Главная роль в проекте досталась номинантке на «Оскар» Андрее Райсборо («Ради Лесли», «Обливион»).

В актерский состав войдут также Дэйн ДеХаан («Валериан и город тысячи планет») в роли Детмара Блоу, Нкути Гатва («Половое воспитание») в роли журналиста Майкла Робертса, Стейси Мартен («Бруталист») в роли светской львицы Дафны Гиннесс, Фионн О’Шей («Нормальные люди») в роли модельера Филипа Трейси, Мишель Докери («Аббатство Даунтон») в роли экс-редактора Vogue Александры Шульман.

Фильм расскажет историю редактора Tatler и Vogue, которая открыла миру Александра Маккуина, а также была ментором дизайнера Филипа Трейси, но ушла добровольно из жизнь в 2007 году в возрасте 48 лет.

Для создания картины Дафна Гиннесс одолжила предметы из своей коллекции кутюрной одежды, а Трейси предоставил полный доступ к своему архиву. Дизайнер Маноло Бланик создал для фильма несколько пар обуви на заказ.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке поставят спектакль «Дом МакКуина», в котормо будут исследоваться отношения именитого модельера с родственниками и с Блоу. В постановке роль Маккуина исполнит Люк Ньютон, звезда сериала «Бриджертоны».

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