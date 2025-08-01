Джо Коул сыграет дизайнера Александра Маккуина в фильме «Королева моды»

Над картиной вот уже девять лет работает режиссер Алекс Маркс. Он намерен выпустить ее в прокат в конце 2025 или в начале 2026 года. Главная роль в проекте досталась номинантке на «Оскар» Андрее Райсборо («Ради Лесли», «Обливион»).