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Apple TV+ выпустит мини-сериал по мотивам «Отпуска по обмену»

Фото: Columbia Pictures

По мотивам романтической комедии «Отпуск по обмену» снимут мини-сериал. Его выпустит стриминговый сервис Apple TV+, сообщил Variety.

Как и оригинальный фильм, будуший сериал расскажет о двух женщинах, британке и американке, которые меняются домами на время Рождества и неожиданно находят любовь. В сериале появятся персонажи, которых не было в кинокартине.

Крисси Дакер станет сценаристом и исполнительным продюсером нового «Отпуска по обмену». Роб Делани также будет работать над сценарием. Выпустит проект продакшен-компания Left Bank Pictures.

В настоящее время идет поиск актеров на главные роли. Режиссер Нэнси Майерс, автор фильма «Отпуск по обмену», не участвует в создании ремейка.

Ромком «Отпуск по обмену» вышел на экраны в 2006 году. В нем сыграли Кейт Уинслет, Кэмерон Диас, Джуд Лоу, Джек Блэк. Уинслет сыграла Айрис, лондонскую обозревательницу газеты The Daily Telegraph, а Диас — Аманду, владелицу компании по производству трейлеров для кино в Лос-Анджелесе.

Картина имела кассовый успех и собрала в мировом прокате более 20 млн долларов. Со временем она стала культовой. В 2024 году Джуд Лоу намекнул на возможный сиквел фильма.

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