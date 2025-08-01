Apple TV+ выпустит мини-сериал по мотивам «Отпуска по обмену»

По мотивам романтической комедии «Отпуск по обмену» снимут мини-сериал. Его выпустит стриминговый сервис Apple TV+, сообщил Variety.
Как и оригинальный фильм, будуший сериал расскажет о двух женщинах, британке и американке, которые меняются домами на время Рождества и неожиданно находят любовь. В сериале появятся персонажи, которых не было в кинокартине.
Крисси Дакер станет сценаристом и исполнительным продюсером нового «Отпуска по обмену». Роб Делани также будет работать над сценарием. Выпустит проект продакшен-компания Left Bank Pictures.
В настоящее время идет поиск актеров на главные роли. Режиссер Нэнси Майерс, автор фильма «Отпуск по обмену», не участвует в создании ремейка.
Ромком «Отпуск по обмену» вышел на экраны в 2006 году. В нем сыграли Кейт Уинслет, Кэмерон Диас, Джуд Лоу, Джек Блэк. Уинслет сыграла Айрис, лондонскую обозревательницу газеты The Daily Telegraph, а Диас — Аманду, владелицу компании по производству трейлеров для кино в Лос-Анджелесе.
Картина имела кассовый успех и собрала в мировом прокате более 20 млн долларов. Со временем она стала культовой. В 2024 году Джуд Лоу намекнул на возможный сиквел фильма.