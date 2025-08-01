Netflix показал тизер сериала «Wayward» с Тони Коллетт и Мей Мартин

На ютуб-канале Netflix опубликовал тизер сериала «Wayward», в котором снялись Тони Коллетт («Лестница», «Реинкарнация») и Мей Мартин («Бортпроводница», «Как же хорошо»).
Шоу выйдет на стриминговом сервисе 25 сентября. Оно расскажет о двух учениках академии для трудных подростков, которые после попытки побега из учебного заведения начинают сотрудничать с местной полицией.
Герои объединяют усилия с новым сотрудником полицейского управления, чтобы раскрыть темные и глубоко укоренившиеся секреты города. Стремиться к этому они будут на протяжении восьми эпизодов.
Роли в шоу, автором и шоураннером которого стала Мартин, исполнят Сара Гейдон, Сидни Топлиффе, Аливия Элин Линд, Брэндон Джей МакЛарен, Татьяна Джонс, Патрик Джей Адамс, Патрик Галлахер и другие.
Вторым шоуранером сериала станет Райан Скотт. Он же выступил сопродюсером «Wayward» наряду с Мартин, Беном Фарреллом, Ханной Макей, Дженнифер Кавайей, Бруно Дюбе и Юросом Ли.