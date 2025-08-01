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Netflix показал тизер сериала «Wayward» с Тони Коллетт и Мей Мартин

Фото: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовал тизер сериала «Wayward», в котором снялись Тони Коллетт («Лестница», «Реинкарнация») и Мей Мартин («Бортпроводница», «Как же хорошо»).

Шоу выйдет на стриминговом сервисе 25 сентября. Оно расскажет о двух учениках академии для трудных подростков, которые после попытки побега из учебного заведения начинают сотрудничать с местной полицией.

Видео: Netflix/YouTube

Герои объединяют усилия с новым сотрудником полицейского управления, чтобы раскрыть темные и глубоко укоренившиеся секреты города. Стремиться к этому они будут на протяжении восьми эпизодов.

Роли в шоу, автором и шоураннером которого стала Мартин, исполнят Сара Гейдон, Сидни Топлиффе, Аливия Элин Линд, Брэндон Джей МакЛарен, Татьяна Джонс, Патрик Джей Адамс, Патрик Галлахер и другие.

Вторым шоуранером сериала станет Райан Скотт. Он же выступил сопродюсером «Wayward» наряду с Мартин, Беном Фарреллом, Ханной Макей, Дженнифер Кавайей, Бруно Дюбе и Юросом Ли.

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