Археологи нашли зуб мамонта в центре Нижнего Новгорода

При раскопках в центре Нижнего Новгорода археологи обнаружили зуб мамонта. Об этом рассказал губернатор области Глеб Никитин.
«Археологи нашли в Почаинском овраге коренной зуб молодого шерстистого мамонта. Находку обнаружили на склоне оврага, ближе к улице Рождественской, на глубине около 2 метров от современной поверхности», — написал он в телеграм-канале. «Исследования показывают, что мамонты действительно обитали на Средней Волге, они начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад. В тот период климат резко потеплел, изменилась растительность», — добавил Никитин.
По словам губернатора, в регионе в 1930-е годы уже находили останки мамонта у подножия Нижегородского кремля. Тогда откопали остатки черепа с двумя верхними коренными зубами.
Ученые из США недавно вывели генетически модифицированных мышей с шерстью настоящих мамонтов, вымерших тысячи лет назад. Заодно грызунам изменили метаболизм, чтобы они легче переносили холод.