Археологи нашли зуб мамонта в центре Нижнего Новгорода

«Археологи нашли в Почаинском овраге коренной зуб молодого шерстистого мамонта. Находку обнаружили на склоне оврага, ближе к улице Рождественской, на глубине около 2 метров от современной поверхности», — написал он в телеграм-канале. «Исследования показывают, что мамонты действительно обитали на Средней Волге, они начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад. В тот период климат резко потеплел, изменилась растительность», — добавил Никитин.