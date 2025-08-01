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Археологи нашли зуб мамонта в центре Нижнего Новгорода

Фото: @glebnikitin_nn

При раскопках в центре Нижнего Новгорода археологи обнаружили зуб мамонта. Об этом рассказал губернатор области Глеб Никитин.

«Археологи нашли в Почаинском овраге коренной зуб молодого шерстистого мамонта. Находку обнаружили на склоне оврага, ближе к улице Рождественской, на глубине около 2 метров от современной поверхности», — написал он в телеграм-канале. «Исследования показывают, что мамонты действительно обитали на Средней Волге, они начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад. В тот период климат резко потеплел, изменилась растительность», — добавил Никитин.

По словам губернатора, в регионе в 1930-е годы уже находили останки мамонта у подножия Нижегородского кремля. Тогда откопали остатки черепа с двумя верхними коренными зубами.

Ученые из США недавно вывели генетически модифицированных мышей с шерстью настоящих мамонтов, вымерших тысячи лет назад. Заодно грызунам изменили метаболизм, чтобы они легче переносили холод.

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