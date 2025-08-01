В кофейнях России появился цикорий из‑за тренда на напитки без кофеина

В российских кофейнях стали появляться напитки на основе цикория. На это обратил внимание Shopper’s Media.
Так, этим летом Cofix добавил в меню цикорий латте, айс-латте с цикорием и миндально-карамельной ноткой, а также цикорий-тоник со вкусами вишни и колы. В пекарнях «Буханка» также появился цикорий с молоком, в том числе и альтернативным. До конца года напиток появится в One Price Coffee.
Руководитель отдела исследований и разработок Cofix Константин Медведев отметил, что в прошлом году цикорий стал трендом в США, Азии и Европе. Интерес в России вырос вслед за глобальной модой на безкофеиновые альтернативы и ретро-напитки. По его словам, сегодня на такие напитки в Cofix приходится 6% продаж — достойный результат для четырех позиций в меню.
Тем временем владелец One Price Coffee Сергей Румянцев считает, что цикорий останется нишевым продуктом. Несмотря на более низкую цену по сравнению с кофе, его влияние на экономику заведений ограничено.
Пока спрос на цикорий в России растет примерно на 15–20% в год, а объем рынка оценивается в 2–3 млрд рублей (против 100 млрд у кофе). Стоимость горячего напитка с цикорием составляет 150–200 рублей за 300 мл, а закупка растворимого цикория обходится в среднем 3,6 доллара за килограмм.
Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина заявила, что кофе в России может подорожать на 10—20% в 2026 году. «Экстремальные погодные условия в странах — производителях кофе (Бразилия, Вьетнам) играют значительную роль в производстве кофе. Если проблемы с погодой продолжатся, это может привести к дефициту продукта и повышению цен. Если инфляция продолжит расти в различных странах, это также может оказать давление на цены на кофе, так как затраты на производство и транспортировку увеличатся», — сказала она.