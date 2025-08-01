В кофейнях России появился цикорий из‑за тренда на напитки без кофеина

Так, этим летом Cofix добавил в меню цикорий латте, айс-латте с цикорием и миндально-карамельной ноткой, а также цикорий-тоник со вкусами вишни и колы. В пекарнях «Буханка» также появился цикорий с молоком, в том числе и альтернативным. До конца года напиток появится в One Price Coffee.