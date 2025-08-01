Звезда «M3ГАН» Вайолет Макгроу появилась в тизере хоррора «The Littles» Эндрю Дюплесси

Актриса Вайолетт Макгроу, звезда хоррора «M3ГАН», появилась в тизере коротметражного фильма ужасов «The Littles» Эндрю Дюплесси. Он появился на ютуб-канале последнего.
В ролике героиня Макгроу просыпается в собственной постели и рассматривает тряпичную фигурку, висящую на зеркале. Тем временем из‑под пола помещения, где находится девочка, кто‑то настойчиво стучит.
«Не бойся», — говорит героиня существу, которое обнаруживает под половицами. Что произойдет с не дальше, станет ясно осенью, когда фильм покажут на фестивале Comic Con в Нью-Йорке.
Согласно синопсису, лента расскажет о «леденящем душу потустороннем столкновении» 11-летней Джульетты с чем‑то, что раскроет тайны ее дома и навсегда изменит ее реальность.
В картине снялись, помимо Макгроу, Джанель Пэрриш («Милые обманщицы») и Доминик Шервуд («Сумеречные охотники»). Фильм сочетает реальную съемку и покадровую анимацию, которой занимался Энтони Скотт, один из создателей мультфильма Тима Бертона «Кошмара перед Рождеством».
Музыку к короткометражке написал Корнел Вильчек («Два, три, демон, приди!»), визуальные эффекты разработал Эдвард Дуглас («Обезьяна»). Смонтировал фильм Джестин Ли («Еретик»). Над проектом трудились также кукловод Кэти Струз («Битлджус») и звуковик Эухенио Батталье («Собиратель душ»).