Из ChatGPT убрали функцию, которая давала поисковикам доступ к запросам пользователей

Ранее Techcrunch обнаружил, что в поисковиках Google, Bing и других можно было найти личные переписки пользователей с нейросетью ChatGPT. В них люди просили помочь с ремонтом ванной комнаты, разобраться в астрофизике или найти идеи для рецептов. Такое происходило в том случае, если пользователь намеренно нажимал кнопку «поделиться» в своем собственном чате, а затем — вторую кнопку «создать ссылку».