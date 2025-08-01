Из ChatGPT убрали функцию, которая давала поисковикам доступ к запросам пользователей

Из ChatGPT убрали функцию, которая позволяла пользователям делать свои переписки доступными для Google и других поисковых систем. Об этом сообщил директор по информационной безопасности OpenAI Дейн Стаки.
Он назвал функцию «временным экспериментом, который должен был помочь людям находить полезные темы для разговоров». Теперь от нее отказались, потому что она «создавала слишком много возможностей для людей случайно делиться информацией, которой они не собирались делиться».
Ранее Techcrunch обнаружил, что в поисковиках Google, Bing и других можно было найти личные переписки пользователей с нейросетью ChatGPT. В них люди просили помочь с ремонтом ванной комнаты, разобраться в астрофизике или найти идеи для рецептов. Такое происходило в том случае, если пользователь намеренно нажимал кнопку «поделиться» в своем собственном чате, а затем — вторую кнопку «создать ссылку».
Посты топового инвестора OpenAI Джеффа Льюиса в июле вызвали беспокойство за его психическое здоровье. Журналисты предполагают, что он мог потерять связь с реальностью из‑за общения с ChatGPT. В недавнем видео Льюис описал некую «скрытую негосударственную систему», которая «подавляет рекурсию» и «отзеркаливает людей».