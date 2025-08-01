Сара Джессика Паркер простилась с Кэрри Брэдшоу после закрытия «И просто так»

Сара Джессика Паркер попощалась в своих соцсетях с образом Кэрри Брэдшоу, которую играла 27 лет в «Сексе в большом городе», «И просто так» и двух фильмах. Ранее шоураннер Майкл Патрик Кинг подтвердил, что третий сезон «И просто так» станет финальным.
Паркер опубликовала трогательное видео с лучшими моментами героини, сопроводив его прощальными словами: «Кэрри Брэдшоу определяла ритм моей профессиональной жизни 27 лет. Думаю, я любила ее больше всех.
Знаю, что и другие любили ее так же, как и я. Ее осуждали, ею восхищались, за нее переживали. Эта симфония чувств стала величайшим саундтреком и самым значимым спутником. И потому я испытываю самую глубокую благодарность и чувствую пожизненный долг. Перед вами всеми».
Актриса подчеркнула, что проект объединил сотни талантливых людей, и что финал стал логичным завершением этой главы. Коллега Паркер по сериалу, Кристин Дэвис (Шарлотта), также попрощалась с фанатами, отметив: «Мне очень грустно. Мы с любовью создавали этот проект, и будем вечно благодарны преданным зрителям».
Последние два эпизода третьего сезона станут финалом всей франшизы. Создатели намеренно не анонсировали завершение раньше, чтобы не отвлекать аудиторию от самого сезона.