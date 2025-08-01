Сара Джессика Паркер простилась с Кэрри Брэдшоу после закрытия «И просто так»

Знаю, что и другие любили ее так же, как и я. Ее осуждали, ею восхищались, за нее переживали. Эта симфония чувств стала величайшим саундтреком и самым значимым спутником. И потому я испытываю самую глубокую благодарность и чувствую пожизненный долг. Перед вами всеми».