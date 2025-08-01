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В Осаке пенсионерам старше 65 лет запретили говорить по телефону при использовании банкомата

Фото: Beth Macdonald/Unsplash

В японском городе Осака пожилым людям запретили разговаривать по мобильному телефону при использовании банкомата, чтобы защитить их от мошенников. Об этом пишет NHK.

Теперь операторы банкоматов должны размещать предупреждающие плакаты рядом и устанавливать ИИ-системы, которые будут определять говорящих по телефону пенсионеров.

Запрет распространяется на всех жителей старше 65 лет. Самой распространенной схемой в стране является, когда мошенники звонят пенсионерам и представляются родственниками, которым срочно нужны деньги.

В прошлом году на Тайване сын обманул мошенников и вернул отцу украденные 700 тыс. тайваньских долларов (21 400 долларов США). Мужчина стал жертвой мошенничества с онлайн-инвестициями. Когда он рассказал об этом сыну, тот связался с преступниками, заявив о желании новых инвесторов вложить еще больше денег.

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