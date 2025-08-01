«И просто так» завершится на третьем сезоне

«Мы до сих пор не объявляли эту новость, потому что не хотели, чтобы слово „финал“ омрачило удовольствие от просмотра сезона. Мы с огромной благодарностью благодарим всех зрителей, которые впускали этих персонажей в свои дома и сердца на протяжении многих лет», — сказал Кинг. До финала третьего сезона осталось два эпизода, которые выйдут 7 августа и 14 августа.