«И просто так» завершится на третьем сезоне

Третий сезон «И просто так» станет завершением вселенной «Секса в большом городе». Об этом пишет Variety со ссылкой на шоураннера проекта Патрика Кинга.
«Мы до сих пор не объявляли эту новость, потому что не хотели, чтобы слово „финал“ омрачило удовольствие от просмотра сезона. Мы с огромной благодарностью благодарим всех зрителей, которые впускали этих персонажей в свои дома и сердца на протяжении многих лет», — сказал Кинг. До финала третьего сезона осталось два эпизода, которые выйдут 7 августа и 14 августа.
Оригинальный сериал «Секс в большом городе» дебютировал на канале HBO в 1998 году и продолжался шесть сезонов. «И просто так» дебютировал в 2021 году на канале HBO Max как продолжение оригинального сериала и второй по счету спин-офф после двухсезонного приквела 2013 года «Дневники Кэрри».
Зрители сериала «И просто так» недавно заметили, что сценаристы дважды убили одного и того же героя. Речь идет об отце Лизы Тодд.