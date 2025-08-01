В июле в России отключали мобильный интернет 2099 раз

За июль 2025 года жители России столкнулись не менее чем с 2099 случаями отключений интернета. Об этом сообщает проект «На связи», который собирает жалобы пользователей и проверяет их техническими средствами.
«В основном на территории России происходят частичные интернет-шатдауны: это когда местами в городе интернет работает, а местами — нет. Но под конец месяца появилась информация об отключении мобильного интернета в населенных пунктах полностью. Например, из Красноярского края жалуются на полное отсутствие интернета уже 5 дней», — говорится в сообщении. В мае аналитики зафиксировали 69 шатдаунов, а в июне — 662.
Недавно Роскомнадзор заблокировал Speedtest для проверки скорости интернета. В Госдуме заявили, что сервис собирал технические данные о работе сетей, и эта информация могла попасть в «распоряжение иностранных спецслужб».