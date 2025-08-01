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Bahh Tee заявил, что не будет удалять альбом «Город дорог» Гуфа без его согласия

Фото: Alexey Ruban/Unsplash

Основатель дистрибьютора Ovokacho Бахтияр Алиев (Bahh Tee) прокомментировал «ИМИ Журналу» заявление миллиардера Игоря Рыбакова о намерении выкупить права на альбом «Город дорог» Гуфа и удалить его с цифровых площадок.

Алиев подчеркнул, что удаление релиза невозможно без согласия артиста. Он пояснил, что Ovokacho имеет действующую лицензию на дистрибуцию альбома на стримингах, заключённую с правообладателем — компанией «Трумьюзик», соучредителем которой является продюсер Антон Пронин.

Соглашение заключено до апреля 2030 года, и оно не может быть расторгнуто в одностороннем порядке. «У лицензиара нет права одностороннего расторжения этого контракта. То есть никто не может просто удалить его из сервисов, нужно мое согласие», — подчеркнул Алиев.

Основатель Ovokacho добавил, что ни Рыбаков, ни его представители не связывались с дистрибьютором по этому вопросу. Более того, Антон Пронин в личной беседе выступил против удаления альбома.

«Считаю крайне нечестным удаление песен артиста с сервисов без его согласия, даже если он потерял права на них. Понятно, что у Гуфа была целая история с правами на альбом, но это другой вопрос. Я в этом не участвовал, но могу по документам проследить цепочку передачи прав, и там все корректно», — добавил Алиев.

Ранее миллиардер Игорь Рыбаков заявил о намерении выкупить «Город дорог» у музыкального продюсера Пронина, чтобы удалить его с площадок. Между сторонами уже подписан предварительный договор на 95 млн рублей, но финального соглашения пока нет.

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