Bahh Tee заявил, что не будет удалять альбом «Город дорог» Гуфа без его согласия

«Считаю крайне нечестным удаление песен артиста с сервисов без его согласия, даже если он потерял права на них. Понятно, что у Гуфа была целая история с правами на альбом, но это другой вопрос. Я в этом не участвовал, но могу по документам проследить цепочку передачи прав, и там все корректно», — добавил Алиев.