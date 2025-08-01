CD Projekt Red анонсировала новую настольную игру по вселенной «Ведьмака»

Игра представляет собой приключение для 1–4 игроков. Она сосредоточится на событиях, приведших к падению Школы Волка. Игрокам предстоит взять на себя роли ведьмаков, раскрыть заговор против ордена, исследовать земли Каэдвена, сражаться с монстрами и принимать решения, влияющие на развитие сюжета.