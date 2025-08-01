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CD Projekt Red анонсировала новую настольную игру по вселенной «Ведьмака»

Фото: CD Projekt Red

CD Projekt Red и издательство Go On Board анонсировали новую настольную игру во вселенной «Ведьмака» под названием The Witcher: Legacy.

Она станет продолжением популярной The Witcher: Old World, которая в 2023 году стала одной из самых успешных краудфандинговых кампаний в мире настольных игр.

Игра представляет собой приключение для 1–4 игроков. Она сосредоточится на событиях, приведших к падению Школы Волка. Игрокам предстоит взять на себя роли ведьмаков, раскрыть заговор против ордена, исследовать земли Каэдвена, сражаться с монстрами и принимать решения, влияющие на развитие сюжета.

«Мы работали над Legacy более трех лет, прислушиваясь к сообществу и стараясь сделать самую масштабную и глубокую настолку по „Ведьмаку“», — рассказал Лукаш Возняк, геймдизайнер и сооснователь Go On Board.

Также подчеркивается, что сюжет игры будет перекликаться с событиями аниме «The Witcher: Nightmare of the Wolf» от Netflix. Возможно, в числе персонажей появится Весемир — наставник Геральта.

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